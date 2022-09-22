مصر تعلن الحرب على تعديات الساحل الشمالي و6 مناطق.. القِصَّة الكاملة

أطلقت الحكومة المصرية ممثلة بوزارة الإسكان، حملة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي المملوكة لهِيْئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أصدر عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارين لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي المملوكة لهِيْئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل القطاع الأول من الساحل الشمالي الغربي ومدينة السادات.

إزالة حمامات السباحة والمباني المخالفة

ونص القرار على إزالة التعديات ومخالفات البناء المقامة على قطعة أرض بقرية سياحية على ساحل الإسكندرية / طريق مطروح الساحلي ضمن حدود القطاع الأول بالساحل الشمالي الغربي والمتمثل فِيْ إنشاء حمامات سباحة ذات مساحة اجمالية 2330 مترا مربعا دون الحصول على تصاريح البناء اللازمة، وإزالة مخالفة البناء المقامة بقطعة أرض بالمنطقة السكنية السادسة بمدينة السادات وهِيْ بناء طابق علوي ثالث دون الحصول على ترخيص وفِيْ مخالفة الترخيص الممنوح لقطعة الأرض.

كَمْا نصت القرارات على أن تقوم هِيْئة تطوير القطاع الأول بالساحل الشمالي الغربي، وهِيْئة تنمية مدينة السادات، بمساعدة شرطة إعادة الإعمار وإدارة الشرطة ذات الصلة، بتنفِيْذ الإزالة.

تواصل سلطات المدينة الجديدة والشرطة المتخصصة إطلاق حملات إزالة التعديات والمهن وإغلاق وتشميع ورفع عدادات المرافق للأنشطة المخالفة فِيْ مدن (أكتوبر الجديد – السادات – سوهاج الجديدة – العاشر من رمضان).

مخالفات 6 أكتوبر

أوضح المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة أنه تم إطلاق حملة مكبرة لإزالة الإشغال ورفع عدادات المرافق فِيْ مناطق وأحياء تلة أكتوبر بالمنطقة السادسة وأسفرت عَنّْ تنفِيْذ عدد من القرارات بإزالة الإشغال ومصادرة معدات عدد من الأنشطة المخالفة. إزالة إشغال المحلات التجارية واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفِيْن.

مخالفات العاشر من رمضان

أكد المهندس أحمد عمران رئيس هِيْئة تطوير مدينة العاشر من رمضان إطلاق حملة بالتعاون مع الشرطة أسفرت عَنّْ تنفِيْذ 168 قرارا بإغلاق وتشميع وإزالة الإشغال والتعدي أمام الوحدات السكنية والأراضي. فِيْ الحي الثاني عشر “الإسكان الاجتماعي” ومنطقة “ابن منزلك”، وتم إزالة الإشغال. والمخالفات أمام المحلات المخالفة بالأراضي السكنية والطرق الرئيسية.

وأشار المهندس أحمد عمران إلَّى إطلاق حملة أخرى أسفرت عَنّْ تنفِيْذ 75 قرارا بإغلاق وتشميع وإزالة إشغال وتعدي على قطع الأراضي السكنية بالحي الثاني عشر منطقة “ابن بيتك”. ومصادرة جميع الأدوات والمعدات المخالفة بالحي الثالث عشر.

مخالفات بني سويف الجديدة

م. قال خالد رجب رئيس هِيْئة تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إنه تم تنفِيْذ حملة مكبرة بالتعاون مع إدارة شرطة البناء بمدينة بني سويف الجديدة وإدارة أمن الهِيْئة، لإزالة الإشغال والمخالفات فِيْ المدينة.

م. وأوضح خالد رجب أن الحملة أسفرت عَنّْ تحرير 6 تقارير عَنّْ محلات تجارية تعمل بدون ترخيص فِيْ الحي السكني الثاني بالمدينة، 4 تقارير عَنّْ اشغال طريق أمام محلات الباعة الجائلين بالحي السكني الثاني بالمدينة، وتقرير عَنّْ محل تجاري يعمل بدون ترخيص فِيْ الحي السكني الرابع بالمدينة، مضيفا أنه تم ضبط الحجز واتخاذ الإجراءات القانونية بعلم شرطة البناء.

انتهاكات مدينة السادات

وأضاف المهندس رجب سلمان رئيس جهاز تطوير مدينة السادات، أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الإنشاءات والمجتمعات العمرانية الجديدة لتنفِيْذ حملة مكبرة فِيْ جميع الأحياء السكنية والصناعية بالمدينة، لافتاً إلَّى أن الحملة أسفرت عَنّْ فِيْ تنفِيْذ 56 قرار اغلاق وتشميع بالحي الثاني من محلات تجارية وأقبية ووحدات سكنية. – لمخالفة شروط العقد والغرض من الخصخصة دون إصدار ترخيص من الجهاز 40 قرارا بالحى الأول و 5 قرارات بإزالة الإشغال ورفع المخالفات داخل المنطقة الصناعية ومنطقة المطورين وإزالة التداخل. المخالفات الناتجة عَنّْ هذه المخالفات على المصانع.

مخالفات سوهاج الجديدة

م. قاد مصطفى حارب رئيس هِيْئة تنمية مدينة سوهاج الجديدة واللواء أحمد عبد الله مساعد مدير أمن سوهاج وقادة شرطة سوهاج وقيادة شرطة إعمار مدينة سوهاج الجديدة حملة أسفرت عَنّْ إزالة جميع التعديات. على مساحة 5.5 فدان بمنطقة 162 فدان بمدينة سوهاج الجديدة. .

وأكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ، محذرين من عدم الالتزام بالقوانين المنظمة للتعمير والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

وطالب مسئولو المدن الجديدة أصحاب الوحدات الإدارية والمحلات التجارية بالالتزام بالأنشطة المخصصة حسب التخصيص، والإسراع بإصدار رخص التشغيل وفق القواعد، حتى لا يخضعوا للمساءلة القانونية التي تبلغ قيمتها. لانسحاب تلك الوحدات.