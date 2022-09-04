مصر تعلن ضوابط خفض الجمارك على 150 سلعة.. إليك التفاصيل

أعلنت الحكومة المصرية عَنّْ تخفِيْض الرسوم الجمركية لنحو 150 سلعة من متطلبات الإنتاج لتحفِيْز الاقتصاد والتصنيع.

وأصدر وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، قرارًا بشأن ضوابط تنفِيْذ بعض أحكام القرار الجمهُوري رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعرفة الجمركية النافذة حاليًا.

وتضمن القرار خفض ضريبة الاستيراد على نحو 150 نوعا من مستلزمات الإنتاج ومدخلاته، بهدف تحقيق توازن بين الضريبة على السلع التامة الصنع والوسيطة والمواد الخام بما يحمي الصناعة المحلية ويحافظ على معدلات التوظيف والتوظيف.

وقالت وزارة المالية فِيْ بيان لها اليوم، إن القرار جاء لتحفِيْز الصناعة وتوحيد المعاملات الجمركية فِيْ الموانئ لتسهِيْل مجتمع الأعمال.

يأتي ذلك فِيْ إطار تكليفات الرئاسة المصرية لتعظيم قدرات الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات المتقدمة بما يتماشى مع مكافحة تغير المناخ.

تطبيق 20٪ ضريبة جمركية أو ضريبة واردة

وقال وزير المالية المصري، بحسب البيان، إن فئة الضريبة الجمركية بنسبة 20٪ أو ضريبة الاستيراد، أيهما أقل، يجب أن تطبق على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية، على أن يتم الاستيراد من قبل هؤلاء. المنشأة أو لحسابها، وأن ما تستورده يفرج عَنّْه بموجب كتاب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط. ويرفق به القوائم أو الفواتير المعتمدة من جانبهم والتي تبين أن الأصناف الواردة ضرورية لأغراض استبدال وتجديد المنشأة، وتقديم ما يثبت رفع الحظر الجمركي عَنّْ الأصناف المراد استبدالها.

وأشار الوزير إلَّى أن تطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 2٪ من القيمة أو ضريبة الاستيراد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأصناف المنصوص عليها فِيْ الفقرة الأولى من المادة الخامسة. بموجب القرار الجمهُوري، يجب إعادة المواد الأولية والمستلزمات باسم المصنع المرخص له بإنتاج تلك الأصناف. الأصناف، وأن يتقدم المصنع المستورد بترخيص من الجهة المختصة بوزارة الصحة يوضح نوع وكَمْية المواد الخام ومتطلبات الإنتاج للتصنيع فِيْ حدود الطاقة الإنتاجية للمصنع، وأن المدير المسئول للمصنع. يقدم تعهدًا مرفقًا بالبيان الجمركي بأن المواد ومستلزمات الإنتاج ستستخدم فقط للغرض الذي تم استيرادها من أجله، وفِيْ حالة عدم كفاية الشركة العربية لأنابيب البترول لإعادة الأصناف إلا وفقًا لرسوم الشركة وإقرار. من قبل مدير الشركة المسؤول أن هذه البنود ضرورية لتنفِيْذ وتشغيل مشاريع الشركة وتعهده بقصر استخدامها على هذا الأمر فقط.