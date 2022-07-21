مصر تعلن قرارا استثنائيا بشأن الدراجات النارية.. تعرف على التفاصيل

سمحت الحكومة المصرية بإعادة استيراد الدراجات النارية بعد حظر دام 8 سنوات.

حصلت بوابة “العرب اليوم نيوز” على نسخة من قرار وزير التجارة والصناعة المصري الصادر أمس، ونص القرار على استثناء الدراجات النارية من قرار وقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات والدراجات النارية الصادر لها عام 2014. .

نصت المادة الأولى من القرار الجديد على تعديل القرار الوزاري رقم 417 لسنة 214 ليضيف إليه فقرة “الدراجات النارية التي تم تصنيعها بالكامل داخل المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة قبل تاريخ هذا القرار مستثناة من الأحكام. من القرار “.

رحب أعضاء شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية المصرية بالقرار، قائلين إن القرار سيحرك السوق خاصة مع زيادة الطلب على الدراجات النارية فِيْ السوق المصري.

أصدر الدكتور منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة الأسبق فِيْ مصر قرارًا فِيْ عام 2014 بشأن وقف استيراد بعض السلع وكذلك تصديرها، من بينها أنها لازمة لاستيراد الدراجات النارية بغرض الاتجار. ألا يتم تفكيكها كليًا أو جزئيًا وأن تخضع لنفس البند الجمركي للوحدة الكاملة.

وقال الوزير حينها إنه تم تشكيل لجنة الجمارك والمرور لإقامة نظام إلكتروني بينهما يتيح إخطار حركة المرور بالمركبات المفرج عَنّْها وأجزائها الرئيسية والشاسيهات والمحركات بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية.