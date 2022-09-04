مصر تعلن قواعد التعريفة الجمركية المخفضة على أكثر من 150 صنفاً

أصدر وزير المالية المصري، محمد معيط، قرارا بشأن قواعد تطبيق بعض أحكام القرار الجمهُوري رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعرفة الجمركية النافذة حاليا والتي تضمنت تخفِيْض فئة “ضريبة الاستيراد” على أكثر من 150 نوعا من مدخلات ومستلزمات الإنتاج.

وقال الوزير فِيْ بيان، اليوم الأحد، إن ذلك يساعد على تحقيق التوازن المطلوب بين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل فِيْ إنتاجها جزئياً أو كلياً. من أجل حماية الصناعة والحفاظ على معدلات التوظيف والتوظيف.

وأوضح الوزير أن القواعد التنفِيْذية للتعرفة الجمركية المعمول بها حاليا والتي تم تخفِيْضها لتحفِيْز الصناعة الوطنية تساهم فِيْ توحيد تسهِيْل المعاملات الجمركية فِيْ المنافذ المختلفة بما يسهل على مجتمع الأعمال.

وأضاف الوزير “هذا يساعد أيضًا فِيْ تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتماشى مع التزاماتنا لمكافحة تغير المناخ، خاصة فِيْ ظل الانقطاع الشديد فِيْ سلاسل التوريد العالمية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية”.

وذكر بيان وزارة المالية أنه من أجل الاستفادة من تطبيق فئة الضريبة الجمركية المحددة على البضائع التي يتم تصديرها للخارج مؤقتًا لإصلاحها أو استكَمْال تصنيعها عَنّْد إعادة الاستيراد المنصوص عليها فِيْ المادة 3 من القرار الجمهُوري، يجب أن يقر المصدر فِيْ البيان الجمركي الصادر بأن البضاعة يتم تصديرها مؤقتًا إلَّى الخارج لإصلاحها أو استكَمْال تصنيعها وإعادتها، وأن جمارك التصدير تتخذ الإجراءات التي يمكن من خلالها التحقق من “لطف البضاعة المصدرة”. عَنّْدما يتم إعادة استيرادها.

أما بالنسبة للبضائع التي يصعب التحقق من نوعها بعد الانتهاء من تصنيعها فِيْجب عرضها على الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة عَنّْد التصدير وعَنّْد إعادة الاستيراد للتحقق من أن البضائع المعاد استيرادها نتجت عَنّْ البضائع التي سبق تصديرها، وأن يتم إعادة الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ التصدير.

يجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو رئيس القطاع أو رئيس الإدارة المركزية المختصة بالهِيْئة تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة أو أكثر بناء على الأسباب التي تبرر ذلك، بحد أقصى عامين، وفِيْ ويجوز فِيْ حالات الضرورة تمديد المدة بموافقة وزير المالية.

وأضاف البيان أن تطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 20٪ أو ضريبة الاستيراد أيهما أقل يجب أن يطبق على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية. معتمدين من قبلهم، موضحا أن الأصناف المستوردة ضرورية لغايات إحلال وتجديد المنشأة، وتقديم ما يثبت رفع الحظر الجمركي عَنّْ الأصناف المراد استبدالها.

وأوضح البيان أنه بالنسبة لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 2٪ من القيمة أو الضريبة الواردة المقررة أيهما أقل، على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأصناف المنصوص عليها فِيْ الفقرة الأولى من المادة الخامسة للجمهُوري. مرسوم بإرجاع المواد الأولية والمستلزمات باسم المصنع المرخص له بإنتاج تلك الأصناف. الأصناف، وأن يتقدم المصنع المستورد بترخيص من الجهة المختصة بوزارة الصحة يوضح نوع وكَمْية المواد الخام ومتطلبات الإنتاج للتصنيع فِيْ حدود الطاقة الإنتاجية للمصنع، وأن المدير المسئول للمصنع. يقدم تعهدًا مرفقًا بالبيان الجمركي بأن المواد ومستلزمات الإنتاج ستستخدم فقط للغرض الذي تم استيرادها من أجله، وفِيْ حالة عدم كفاية الشركة العربية لأنابيب البترول لإعادة الأصناف إلا وفقًا لرسوم الشركة وإقرار. من قبل مدير الشركة المسؤول أن هذه البنود ضرورية لتنفِيْذ وتشغيل مشاريع الشركة وتعهده بقصر استخدامها على هذا الأمر فقط.

وأوضح البيان أنه لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 5٪ من القيمة أو ضريبة الاستيراد المقررة أيهما أقل المنصوص عليها فِيْ الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القرار الجمهُوري، يجب أن تكون اللوازم والمكونات وقطع الغيار. استلمت باسم إحدى الشركات التابعة للهِيْئة العربية للتصنيع التي تقوم بإصلاح المحركات التوربينية للقاطرات. السكك الحديدية، وأن الفواتير المتعلقة بالخطابات تشير إلَّى العقد المبرم فِيْ هذا الشأن، وأن الفواتير الخاصة بتلك التوريدات والمكونات وقطع الغيار معتمدة من الهِيْئة العامة للتنمية الصناعية، مبينة أن هذه الأصناف المستوردة ضرورية للإصلاح الشامل. المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية من حيث الكَمْية والنوع، وأن يقدم المدير المسؤول للشركة المستوردة إقرارًا مرفقًا بالبيان الجمركي بأن استخدام هذه المستلزمات والمكونات وقطع الغيار يقتصر على الغرض الذي تم استيرادها من أجله. ولا يجوز التخلص منها أو استخدامها بطريقة أخرى قبل الرجوع إلَّى مصلحة الجمارك.

وأضاف البيان أنه لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 2٪ من القيمة أو الضريبة الواردة المقررة أيهما أقل المنصوص عليها فِيْ الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القرار الجمهُوري، يجب إرجاع الأصناف باسم الجهة التي تمارس النشاط أو لحسابها مع إرفاق كتاب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط. القوائم أو الفواتير المعتمدة من جانبهم والتي تبين أن الأصناف المستوردة ضرورية للأغراض المبينة فِيْ الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القرار الجمهُوري.