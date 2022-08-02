مصر تعلن مَوعِد تطبيق الزيادة فِيْ أسعار تذاكر المترو.. إليك التفاصيل

كشفت الحكومة المصرية عَنّْ مَوعِد تنفِيْذ الزيادة الجديدة فِيْ أسعار تذاكر القطارات والمترو.

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل المصري، إنه سيتم تنفِيْذ الزيادة الجديدة فِيْ أسعار القطارات والمترو نهاية الشهر الجاري، خاصة بعد انتهاء الدراسة الخاصة بمعدل الزيادة.

وأكد أن الدراسة المتعلقة بزيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو تم عرضها على رئيس الوزراء المصري، والرئيس المصري، وعدد من الجهات المسؤولة، تمهِيْدا للإعلان عَنّْ قرار الزيادة وتنفِيْذه فِيْ مَوعِد أقصاه. وقت مناسب.

أسباب تأجيل قرار زيادة أسعار تذاكر المترو

كان من المقرر تنفِيْذ قرار زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات اعتباراً من 1 أغسطس / آب، بحسب تصريحات وزير النقل، لكن الظروف الحالية، وتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنفِيْذ حزمة الحماية الاجتماعية قبل أيام تؤجل تنفِيْذ القرار.

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددًا من الوزارات والحكومة لزيادة الحماية الاجتماعية للمواطنين فِيْ ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كإجراء استثنائي، وتوسيع برنامج التضامن والكرامة ليشمل مليون أسرة إضافِيْة، وبذلك بلغ عدد المستفِيْدين من البرنامج أكثر من 20 مليون مواطن، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي فِيْ وقت سابق، بالإضافة إلَّى المساعدات الاستثنائية، وزيادة المعاشات لبعض الفئات، وتكليف وزارة المالية. لتوفِيْر تمويل لذلك بقيمة اجمالية 11 مليار جنيه.

قال وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، إنه لن يتم زيادة تذاكر المترو والقطارات إلا بعد تنفِيْذ حزمة الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الزيادة الجديدة فِيْ أسعار تذاكر المترو والقطارات ستكون الأخيرة، ولن تكون هناك زيادة جديدة فِيْ بداية العام.

25٪ زيادة فِيْ أسعار تذاكر المترو

قال وزير النقل المصري، فِيْ تصريحاته، إن الزيادة فِيْ أسعار تذاكر المترو لن تتجاوز 25٪، مشيرًا إلَّى أن تذكرة المترو ستزيد جنيهًا واحدًا فقط.

وأوضح الوزير المصري أن الدولة تتحمل 6.25 مليار جنيه دعما موجها لوزارة النقل، بهدف سداد 50٪ من العجز، مشيرا إلَّى أن الوزارة استطاعت سداد ديون 83 مليار جنيه للبنك المركزي. مصر ووزارة المالية وهناك 5 مليارات جنيه ديون مازالت قائمة لصالح وزارة البترول. ويبلغ العجز السنوي حاليا مليار جنيه.

أسعار تذاكر المترو الجديدة 2022

سترتفع أسعار تذاكر المترو بعد الزيادة لتصبح كالتالي

– المرحلة الاولى 9 محطات قيمة التذكرة 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات حاليا

– زيادة اسعار تذاكر المترو للمرحلة الثانية من 16 محطة لتصبح 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات حاليا

زيادة أسعار تذاكر المترو بالمرحلة الثالثة 23 محطة لتصبح 11 جنيها

زيادة أسعار المترو بالمرحلة الرابعة 29 محطة ليصبح 14 جنيها

زيادة أسعار المترو 2022 بالمرحلة الخامسة 39 محطة 19 جنيها

الفئات المستثناة من الزيادة الجديدة فِيْ أسعار المترو والقطارات

وبحسب وزير النقل المصري، هناك عدد من الفئات التي تحصل على إعانات وخصومات على أسعار التذاكر. لن تتأثر هذه الفئات بالزيادة الجديدة وهِيْ الطلاب والإعفاءات لقدامى المحاربين وضحايا الثورة وغيرها من الامتيازات الممنوحة لبعض الأطراف.