مصر تفتح باب حجز أراضي جمعيات الإسكان التعاوني.. تسهِيْلات قصوى فِيْ السداد

تعتزم الهِيْئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فِيْ مصر فتح باب الحجز لأراضي جمعيات الإسكان التعاوني ابتداء من أول أغسطس المقبل.

وبحسب الهِيْئة، سيستمر فتح الحجوزات على وجه التحديد من يوم الاثنين 1 أغسطس حتى الخميس 1 سبتمبر 2022.

الحد الأقصى من تسهِيْلات السداد

أكد الدكتور حسام رزق رئيس مجلس إدارة الهِيْئة المصرية العامة لتعاونيات البناء والإسكان أن هناك تسهِيْلات كبيرة فِيْ السداد، مشيراً إلَّى أن الدفعة الأولى تصل إلَّى 15٪ فقط من قيمة الأرض.

وتابع “سيتم دفع الباقي على أقساط على 7 سنوات على أقساط سنوية”.

وأضاف، فِيْ تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن القسط الأول سيكون بعد 3 أشهر من التخصيص، مؤكدًا أن الأرض مستغلة بالكامل، وسيتم استلامها فور سداد مقدم الحجز.

كتيبات أوضاع الإسكان التعاوني

تقدم الهِيْئة كتيب الشروط والأحكام ودراسة الجدوى بمقر الهِيْئة العامة لتعاونيات الإسكان بمقرها بشارع سمير عبد الرؤوف (امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر).

ستبدأ الهِيْئة فِيْ تقديم كتيب عَنّْ أرض الإسكان التعاوني اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس ولمدة شهر حتى الخميس 1 سبتمبر.

تسلم المواصفات لممثل الجمعية بخطاب تفويض معتمد من مجلس إدارة الهِيْئة مقابل ثلاثة آلاف جنيه تدفع عَنّْ طريق حوالة بنكية أو الكترونيا.

آخر مَوعِد لتقديم العطاءات على أرض سكنية

وحددت الهِيْئة الخميس المقبل 13 نوفمبر مَوعِدا آخر لتقديم العطاءات بعد استيفاء جميع الشروط ودفع سلف الحجز.

كَمْا تسمح الهِيْئة العامة لجمعيات الإسكان التعاوني للجمعيات بتقديم أكثر من طلب للحصول على أرض لمشروعاتها فِيْ أكثر من مدينة بشرط أن تكون الأرض ضمن نطاق عمل الجمعية.

يتم إلغاء جميع الطلبات إذا فازت الجمعية بقطعة أرض، مما يسمح للجمعيات الأخرى بالحصول على الأرض.

الحد الأدنى للمساحة التي يمكن للجمعيات التقدم لها هُو 2.25 فدان لإنشاء ما يقرب من 120 وحدة سكنية، ويتم التخصيص بعد إجراء يانصيب عام فِيْ مقر الهِيْئة والموقع الرسمي لوزارة الإسكان.