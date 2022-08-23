مصر تقترب من إنهاء اتفاق مع صندوق النقد بشأن تمويل جديد

كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبوبي، أن الحكومة المصرية فِيْ مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء المصري، بعد ساعات من تقرير للوكالة. وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن يختار صناع السياسة النقدية فِيْ مصر مسارًا تدريجيًا لخفض قيمة العملة المحلية بدلاً من التراجع الحاد لتجنب تفاقم معدلات التضخم.

ومع ذلك، فإن استقرار سعر صرف الجنيه قد يعرض قرض صندوق النقد الدولي للخطر. وأكدت وكالة موديز، “ومع ذلك، فإن هذه السياسة لا تخلو من المخاطر لأن سياسة سعر الصرف غير المرنة يمكن أن تزيد من تأخير الاتفاق على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي وتعيد الوصول إلَّى أسواق الديون العالمية.”

من المرجح أن يكون اعتماد سياسة سعر الصرف المرن أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي قبل موافقته على منح مصر قرضًا آخر بمليارات الدولارات، والذي يتحدث عَنّْه الجانبان منذ مارس. دعا صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، الحكومة المصرية إلَّى إجراء إصلاحات مالية وهِيْكلية “حاسمة” للحد من تعرضها للصدمات الخارجية.

وأشار رئيس الوزراء المصري، خلال حواره مع الشباب المشاركين فِيْ منتدى الشعارات الثالث للشباب 2022، إلَّى أن بلاده تقدم دعمًا نقديًا لـ 4 ملايين أسرة (من 16 إلَّى 20 مليون مواطن) من خلال برنامج “التضامن والكرامة”، ومليون. تم إضافة عائلات جديدة. مؤخرًا للبرنامج.

وأشار إلَّى أن مصر من الدول القليلة التي لا تزال تقدم الدعم للمواد الغذائية والسلع، وفِيْ هذا السياق تنتج الحكومة 270 مليون رغيف خبز مدعوم يومياً، وتبلغ تكلفة الرغيف الواحد 80 قرشاً، وتدعمها الدولة بـ 75 قرشاً. قروش بينما تكلفتها على المواطن 5 قروش فقط. مشيراً إلَّى أن الدولة المصرية تتحمل 230 مليون جنيه يومياً وهِيْ قيمة دعم الخبز.

وأوضح أن الدولة المصرية تتبنى عددًا من برامج الإسكان الاجتماعي لذوي الدخل المنخفض والمتوسط ​​بتكلفة مخفضة وتمويل سهل. وأشار إلَّى أن الحكومة المصرية تقوم بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي للتعامل مع أزمة التضخم العالمية، معربا عَنّْ أمله فِيْ أن تأخذ هذه الأزمة مسار التعافِيْ خلال الأشهر القليلة المقبلة.