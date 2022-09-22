مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز.. والقمح يكفِيْ 6.3 شهر

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، أن مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز.

وأضاف المصيلحي، خلال لقائه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة وضع المخزونات الاستراتيجية للسلع الأساسية، أن الميزان الاستراتيجي لمصر يبلغ نحو 6.3 شهُور.

وتابع أن “الدولة المصرية ماضية فِيْ خطواتها لتشجيع الفلاحين على التوسع فِيْ زراعة القمح، وفِيْ مقدمتها التأكيد على أن السعر التأشيري لأردب القمح ألف جنيه للموسم المقبل”، بحسب بيان.

صرح وزير التموين المصري أن هناك كَمْيات كافِيْة من إمدادات السكر لنحو 5.1 شهر.

وأضاف الوزير أن هناك رصيدًا كافِيًْا من الزيوت بكافة أنواعها لمدة 5.4 شهرًا، وميزانًا من الدواجن المجمدة لمدة 6.2 شهرًا، وميزانًا من اللحوم الحية لمدة 13.4 شهرًا، وميزانًا من المكرونة لمدة 5.4 شهرًا.