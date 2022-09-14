مصر تقر إصدار عملة معدنية فئة “2 جنيه”.. وطرحها للتداول

وافق مجلس الوزراء المصري فِيْ البداية على مقترح إبرام اتفاقية شراكة بين الخزانة العامة ودار سك العملة المصرية، و “سك العملة الملكية” البريطانية، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية فِيْ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلَّى إصدار عملة من فئة “2 جنيه” ليتم عرضها. للتداول.

وتأتي هذه الموافقة فِيْ إطار تطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرات الفنية فقط، وتسعى إلَّى شراكة قائمة على المشاركة فِيْ العملية الإنتاجية والتشغيلية، بهدف توطين الصناعات المعدنية. فِيْ مصر، وأن تكون مصر مركزًا إقليميًا رائدًا لإنتاج وسك العملات للدول العربية والإفريقية والشرق أوسطية. بالاعتماد على المدخلات المحلية فِيْ صناعة العملات والعملات الوطنية المعدة للتصدير للخارج بدلاً من استيرادها كأقراص خام.