مصر تقر 5 ضوابط لأداء العمرة .. ساعة ذكية لكل معتمر

أقرت مصر أمس، سلسلة من الضوابط الجديدة للشركات السياحية المصرية التي تقوم بجولات العمرة في موسم 1444 لضمان حقوق جميع الأطراف.

اللوائح الخاصة بشركات العمرة في مصر

وشملت الضوابط ضوابط الوكلاء وشركات الطيران الخاصة، وأخرى للعقود مع المؤسسات التي تعمل بالوكالة السعودية، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية للتعامل مع البوابة المصرية للعمرة وفقًا للقانون رقم 72 لسنة 2022 بشأن البوابة المصرية للعمرة، حيث تخصص هذا القانون فقط لشركات السياحة المرخصة لتنظيم رحلات العمرة وبرامجها لمواجهة الممرات والقنوات غير القانونية بهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على حجاج مصر.

الإجراءات والضوابط الصحية

كما نصت الفحوصات على ضرورة امتثال الشركات السياحية التي تنفذ رحلات العمرة لعام 1444 هـ للفحوصات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان في مصر والمملكة العربية السعودية، وتقديم جميع الإقرارات والشهادات الصحية للحجاج. بخصوص موسم العمرة لهذا العام.

ساعة ذكية لكل حاج

تضمنت الفحوصات القواعد والإجراءات الخاصة بشركة الرحلات السياحية التي تدير الرحلة القادمة، وتخصيص ساعة ذكية لكل حاج تتضمن كافة تفاصيل برنامج العمرة لكل حاج مثل (تاريخ السفر والعودة – الإقامة الفندقية في مكة المكرمة و المدينة المنورة – سعر البرنامج – جدول البرنامج – مواعيد الحركة – عدد أيام الإقامة المتبقية من البرنامج) حسب ما هو مدرج في بوابة العمرة المصرية.

الجدير بالذكر أن رحلات العمرة لهذا الموسم من المقرر أن تنطلق في شهر أكتوبر المقبل بحسب قرار مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس 4 أغسطس الجاري.

توافر العمرة لجميع التأشيرات

سمحت وزارة الحج والعمرة، إلى جانب بدء موسم العمرة للعام الحالي 1444 هـ، لحاملي التأشيرات بجميع أنواعها والقادمين من جميع دول العالم لأغراض السياحة والزيارة بأداء العمرة أثناء إقامتهم في البلاد. المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة الذين حصلوا على تأشيرة دخول من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول شنغن ؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول الحجاج لأداء مناسك العمرة، وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية وإثراء التجربة الثقافية والدينية للحجاج، بما يتوافق مع أهداف برامج رؤية المملكة 2030. .