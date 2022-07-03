مصر تكشف حجم المليارات التي ضختها لتفادي نقص السلع

كشف وزير التموين عَنّْ حجم الأموال التي ضختها بلاده فِيْ السوق لتوفِيْر احتياطي استراتيجي لجميع السلع منذ 15 أبريل حتى الآن.

وقال علي مصيلحي إن الحكومة ضخت 24 مليار جنيه مصري (1.28 مليار دولار) فِيْ السوق لتوفِيْر احتياطي استراتيجي من السلع.

مصر هِيْ واحدة من أكبر مستوردي القمح فِيْ العالم وتشتري معظم وارداتها من الحبوب من منطقة البحر الأسود، لكن الواردات تعطلت فِيْ الأشهر الأخيرة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد وزير التموين، فِيْ تصريحاته، اليوم الأحد، أنه مع استقرار المستفِيْدين، يزداد الدعم، ويصل دعم الخبز هذا العام إلَّى 22.5 مليار جنيه.

وقال المصيلحي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عرض اللحوم بأسعار مخفضة، على سبيل المثال، البرازيلي المجمد بسعر 85 جنيها للكيلو، والسوداني 115 جنيها، ولحم الضأن 130 جنيها، بالمقابل الأسعار فِيْ السوق بـ 160 جنيهاً و 170 جنيهاً، والأغنام الموجودة بسعر 90 جنيهاً للكيلو، مشيراً إلَّى أن هناك 39 شدره لبيع الأغنام الحية. بهذه الأسعار.

وبشأن الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأسعار، قال وزير التموين إنه قبل كورونا والحرب الأوكرانية كان هناك نوع من الركود بسبب قلة الطلب والإنتاج، وانخفاض أسعار الطاقة بما فِيْ ذلك السعر. من البنزين، بحيث انخفض سعر برميل النفط إلَّى أقل من 60 دولارًا، وبالتالي انخفضت أسعار السلع الأساسية، وانخفضت بالتوازي مع ارتفاع الأسعار العالمية للسكر بشكل ملحوظ، لأن جزءًا كبيرًا من “biodesel” و “الميثانول” ينتج من السكر.

وتابع، حفاظا على المنتج المحلي، تم إيقاف استيراد هذه السلعة، حتى لا تغرق السوق بالسكر، الأمر الذي سيؤدي إلَّى عدم قدرة شركات صناعة السكر المحلية على بيع منتجاتها، وحماية صناعة مصرية محلية مهمة دفعت فِيْها ملايين الجنيهات، مشيرة إلَّى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من السكر. بنسبة 89٪.

وأضاف أن سعر زيت الطعام قبل الأزمة كان يتراوح بين 720 إلَّى 740 دولاراً للطن الخام، ثم وصل إلَّى 840 دولاراً للطن، مشيراً إلَّى أننا نستورد من 95 إلَّى 97٪ من المحاصيل الزيتية، ونستورد جزءاً كبيراً جداً. على شكل بذور ثم يتم عصرها فِيْ مصر وتعبئتها وميزة استيراد البذور التي يمكن استخدامها بعد عصرها كعلف لسد فجوة استيراد العلف من الخارج موضحين أننا نحصل على حوالي 30٪ من الاستخدام المحلي من خلال البذور التي نستوردها.

وأضاف أنه مع وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية، ارتفعت الأسعار بشكل كبير، بما فِيْ ذلك ارتفاع تكلفة النقل والملاحة عالمياً، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، والظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم بشكل لم يحدث من قبل. .

وأشار إلَّى أن أوكرانيا تنتج 30٪ من الزيوت المستخرجة من عباد الشمس عالميا، وأن الأزمة الروسية الأوكرانية حالت دون توفر هذه الكَمْيات بسبب تقييد الصادرات من أوكرانيا إلَّى دول العالم، وهذا سبب مباشر وراء ذلك. ارتفاع أسعار النفط عالمياً بنسب تتراوح من 30 إلَّى 70٪، موضحاً أن إغلاق موانئ البحر الأسود أدى إلَّى انخفاض توافر السلع العالمية ومنها القمح، ووصلنا عالمياً إلَّى مرحلة الشلل، لا يمكن نقل القمح من أوكرانيا أو روسيا، وهُو ما يمثل حوالي 42٪ من الكَمْيات المصدرة عالمياً.

وتعليقًا على تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر وأزمة القمح العالمية، قال الدكتور علي المصيلحي إن التخطيط الجيد للحكومة المصرية جعلها تواجه هذه الأزمة، مضيفًا أن الحكومة احتفظت باحتياطي استراتيجي للسلع. لمدة 3 أشهر فقط، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه فِيْ فبراير 2017 بزيادة الفترة إلَّى 6 أشهر، وتم تخصيص 1.8 مليار دولار رغم عدم وجود حرب أو أزمة كورونا فِيْ ذلك الوقت، كَمْا قمنا بإعادة تأهِيْل الموانئ والصوامع. التي حمتنا خلال فترة الأزمة الروسية الأوكرانية حيث كان لدينا احتياطي كبير من القمح ثم بدأ موسم القمح المحلي.

وأشار المصيلحي إلَّى أن العالم توقع أن تتعرض مصر لأزمة حادة، خاصة وأن القمح الروسي والأوكراني يشكل 80٪ من الاستهلاك المصري، لكن بفضل خطة رفع المخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلَّى تزامنه مع الوضع المحلي. موسم القمح فِيْ مارس الماضي، مرت الأوضاع بسلام، مضيفًا أن مصر أكبر مستورد للقمح فِيْ العالم.

وقال “فِيْ الأسبوع الماضي تمكنا من ترسية 820 ألف طن بمتوسط ​​سعر 435 دولارا للطن وهُو سعر جيد جدا وجاء بعد متابعة فِيْ البورصة”.

وأضاف وزير التموين، أن مصر تمتلك 6.5 شهرًا من الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح، و 6.1 شهرًا من الاحتياطيات النفطية. لدينا أيضًا إكتفاء ذاتي من السكر يصل إلَّى 89٪، ونستورد 400 ألف طن فقط، ونستهلك سنويًا 3.2 مليون طن من السكر. حتى هذه اللحظة، قمنا باستيراد حوالي 300 ألف طن، وقريباً سنستورد الـ 100 ألف الأخرى، ولدينا 7.7 شهر من احتياطي السكر الآمن.

بالنسبة للأرز، أكد المصيلحي أن مصر تتمتع بالاكتفاء الذاتي من الأرز وأن المساحة المزروعة تتراوح بين 1.3 مليون إلَّى 1.4 مليون فدان – عَنّْدما نصل إلَّى 1.2 مليون فدان من الأرز سنحقق الاكتفاء الذاتي – ولدينا 3.3 أشهر من الأمان. احتياطي، مضيفًا أنه فِيْ العام المقبل سيتم تخزين الشعير، ونسمح بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة بتصدير المعكرونة، وخاصة “السميد”، إلَّى الأسواق الأوروبية.

وبخصوص أسعار الذهب، قال الوزير إنه لا يوجد تسعير للذهب من قريب أو بعيد، خاصة أنه مرتبط بأسعار البورصات العالمية، مضيفا أن مصر دولة منتجة ومصدرة للذهب، وقد بدأ الإنتاج المصري فِيْ ذلك. وأصبحت الزيادة مهمة للغاية فِيْ ميزان العملات مع مصر.