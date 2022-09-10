مصر تكشف حَقيْقَة الترشح لتنظيم كأس العالم 2030 مع السعودية

كشف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية، محمد فوزي، عَنّْ صحة الأخبار المتداولة حول تقديم ملف مشترك بين مصر والسعودية واليونان، لاستضافة مونديال 2030.

أشارت تقارير دولية إلَّى أن دول السعودية ومصر واليونان تتنافس لاستضافة مونديال 2030 فِيْ ملف مشترك، وإذا نجح الثلاثي فِيْ ​​الفوز باستضافة المونديال، فِيْمكن ذلك. خلال فصل الشتاء.

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أكدت تقارير مصرية أن مباحثات وزارية جارية بين مصر والسعودية واليونان لإعداد ملف قوي لاستضافة مونديال 2030، بحسب متحدث باسم وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف فوزي أن مصر شهدت طفرة كبيرة فِيْ البناء الرياضي وتطورًا شاملاً فِيْ الحركة الرياضية برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف فوزي أن مصر تمتلك عددًا كبيرًا من المنشآت الرياضية، لتصبح من أفضل دول العالم فِيْ تنظيم البطولات، ونظراً لتوقف عدة دول عَنّْ تنظيم البطولات بسبب وباء كورونا، فقد حققت مصر من خلال تنظيم المزيد. أكثر من 150 بطولة عالمية كبرى فِيْ مختلف الرياضات، مثل بطولة العالم فِيْ كرة اليد، والخماسي الحديث، والجمباز، والأسلحة، والدراجات، والجمباز … وغيرها.

الدول المرشحة لاستضافة كأس العالم 2030

وكان المغرب قد رشح لاستضافة مونديال 2026 الذي سيشهد مشاركة 48 منتخبا لأول مرة فِيْ تاريخ المونديال وهُو الرقم القياسي المشترك للدول الثلاث المستضيفة لنسخة 2026.

أفادت الأنباء أن إسبانيا والبرتغال تدرسان تقديم ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030، فِيْما يستعد المغرب لإعداد ملف لاستضافة المونديال.

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