قال وزير المالية المصري محمد معيط إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن التمويل الجديد مستمرة وتتحرك فِيْ اتجاه إيجابي.

ونفى الوزير المصري ما تردد عَنّْ طلب الصندوق إلغاء الدعم عَنّْ رغيف الخبز وإلغاء الدعم نهائيا. بدلا من ذلك، شدد فِيْ مناقشاته على دعم برامج الحماية الاجتماعية.

وشدد معيط فِيْ مؤتمر اليوم على أن قيمة القرض الذي تهدف مصر الحصول عليه لم يتم تحديدها بعد، وهُو ما يتعارض مع الشائعات الحالية بأن القرض يتراوح بين 10 و 15 مليار دولار، ويتم ذلك بعد الدراسة والتحليل، لافتا إلَّى أن الذهاب إلَّى صندوق النقد الدولي لا يحصل بالضرورة على التمويل. لكن يمكن أن يكون بهدف الإصلاحات الهِيْكلية.

وأضاف أن مصر طلبت رسميًا التعاون مع صندوق النقد الدولي دون الحصول على تمويل قبل الحرب الروسية الأوكرانية، وبعد ذلك تغير القرار للحصول على التمويل.

تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي، وهذه هِيْ المرة الأولى التي تتأخر فِيْها المفاوضات إلَّى هذا الحد دون الإعلان عَنّْ التوصل إلَّى اتفاق نهائي.

فِيْ الوقت نفسه، قال وزير المالية المصري إن بلاده تعتزم إصدار سندات باليوان الصيني بقيمة تزيد عَنّْ 500 مليون دولار.

خفض وزير المالية المصري توقعات العجز الكلي فِيْ موازنة العام المالي الحالي إلَّى 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.1٪ المستهدف فِيْ مشروع الموازنة المعلن عَنّْه فِيْ مايو الماضي. ومن المتوقع أن تنخفض إلَّى 5٪ فِيْ السنة المالية المقبلة.

وأضاف معيط أن العجز الكلي كان سيصل إلَّى 4٪ “لولا جائحة كورونا”.

انخفض سعر الجنيه المصري إلَّى 19.22 مقابل الدولار، متراجعًا بأكثر من 22٪ منذ مارس الماضي، وهُو أدنى مستوى له فِيْ 5 سنوات. فِيْ غضون ذلك، تقلص الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري إلَّى 33.143 مليار دولار، وهُو أيضًا أدنى مستوى منذ 2017.