مصر تنتج الهِيْدروجين الأخضر.. مشروع عملاق بقيمة 8 مليارات دولار

تتجه مصر بثبات نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال العديد من الاتفاقيات والشراكات التي تهدف إلَّى الحفاظ على البيئة وإنقاذ الكوكب من تداعيات تغير المناخ.

وقعت مصر والهند، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لإنتاج الهِيْدروجين الأخضر بقيمة 8 مليارات دولار فِيْ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الأولية لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الهِيْدروجين الأخضر فِيْ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلَّى نحو 8 مليارات دولار، باستثمارات تصل إلَّى نحو 8 مليارات دولار. طاقة انتاجية 220 الف طن سنويا.

تم الاتفاق بين عدد من الجهات الحكومية وهِيْ “تطوير واستخدام الطاقة المتجددة الجديدة”، و “الهِيْئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس”، و “الشركة المصرية لنقل الكهرباء”، و “مصر السيادية”. Fund “والطرف الثاني الذي يمثله” Renew Power “شركة Private Limited هِيْ إحدى الشركات الرائدة فِيْ مجال الطاقة المتجددة فِيْ الهند.

كَمْا شهد توقيع مذكرة التفاهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فِيْ مصر وأجيت جوبيث سفِيْر الهند بالقاهرة.

وبحسب مذكرة التفاهم فإن الشركة الهندية ستنشئ مصنعًا لإنتاج الهِيْدروجين الأخضر بطاقة 20 ألف طن سنويًا، بمعدل يمكن زيادته إلَّى 220 ألف طن سنويًا، بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فِيْ واحدة من المواقع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن المقرر أن يتم تنفِيْذ المشروع على مراحل، أولها مرحلة تجريبية لإنتاج 20 ألف طن سنويًا من الهِيْدروجين الأخضر، من خلال محلل كهربائي بقدرة 150 ميجاوات مزود بقدرة 570 ميجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.

فِيْ المرحلة التالية (المرحلة الأولى)، سيتم توسيع إنتاج 200 ألف طن سنويًا من الهِيْدروجين الأخضر من خلال جهاز تحليل كهربي بقدرة 1.5 جيجاوات مزودًا بـ 5.68 جيجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، بحيث ستصل الطاقة الإجمالية للمشروع إلَّى 220 ألف طن. فِيْ السنة من الهِيْدروجين الأخضر.

وقال وزير الكهرباء والطاقة والطاقة المتجددة سيتم تحديد مواقع الطاقة المتجددة من قبل هِيْئة الطاقة الجديدة والمتجددة وفقا للقواعد والإجراءات واللوائح المعمول بها، وسيتم نقل كَمْيات الطاقة المنتجة عبر شبكة الكهرباء الوطنية المدارة. من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأضاف الوزير “تمتلك مصر وفرة فِيْ موارد إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتي يمكن من خلالها توليد الطاقة المتجددة لإنتاج الهِيْدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، ومصر سوق واعد لتصبح قوة عالمية فِيْ سلسلة قيمة الطاقة الخضراء”.

أشار المهندس يحيى زكي رئيس الهِيْئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلَّى الجهُود التي تبذلها الهِيْئة مع كافة الجهات الحكومية المعَنّْية فِيْ ملف التحول إلَّى الاقتصاد الأخضر وخاصة فِيْ مشروعات الهِيْدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتسوية هذه الصناعات بالتزامن مع استضافة مصر لقمة التغير المناخي فِيْ نوفمبر المقبل. وإذ يشير إلَّى مذكرات التفاهم الموقعة مع الشركات والتحالفات العالمية لإقامة مشاريع صناعة الوقود الأخضر، لغايات التصدير للخارج ولخدمات تموين بالوقود النظيف.

وأضاف زكي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسعى للتعاون مع الجانب الهندي فِيْ مجال الهِيْدروجين الأخضر، حيث أحرزت تقدمًا ملحوظًا من خلال توقيع العديد من مذكرات التفاهم، ومن المتوقع أن يدخل بعضها حيز التنفِيْذ بالتزامن مع استضافة مصر. الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الدول الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ COP27، الذي سيعقد فِيْ نوفمبر المقبل فِيْ شرم الشيخ.

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفِيْذي للصندوق السيادي المصري “يسعدنا أن نتشارك مع أحد أكبر منتجي الطاقة المتجددة فِيْ الهند والعالم، Renew Power Private Limited، حيث تعكس هذه الشراكة اهتمام المطورين العالميين المتخصصين فِيْ الاستثمار فِيْ مثل هذه المشاريع من خلال اختيار مصر كوجهة للاستثمار فِيْ هذا المجال، وذلك لموقعها الاستراتيجي وموارد الطاقة المتجددة التي تمكنها من التحول إلَّى مركز إقليمي للطاقة الخضراء.

وأضاف “هذا المشروع ينضم إلَّى المحفظة الاستثمارية للصندوق فِيْ مجال الهِيْدروجين الأخضر، مما يقربنا من هدفنا المتمثل فِيْ تطوير مشاريع رائدة فِيْ مجال الطاقة الخضراء كَمْا هُو مخطط لها تحت مظلة التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والهِيْئة. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والصندوق السيادي لمصر “.