تعتزم مصر دخول مجال الدهانات “الخضراء” الصديقة للبيئة لأول مرة فِيْ تاريخها.

وتتزامن هذه الخطوة مع استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي 27 نوفمبر المقبل.

السر فِيْ الصدارة

قالت شعبة الدهانات باتحاد الصناعات المصرية، إنها انتهت من وضع المواصفات الخاصة بإنتاج الدهانات المصرية ذات الجودة الأوروبية، وفق الرؤية والشروط المصرية.

ومن بين تلك المواصفات، مواصفات الدهانات الخضراء كنوع جديد من الدهانات يمكن تصنيعها فِيْ مصر من أجل تفعيل فكرة الاقتصاد الأخضر.

وتتضمن المواصفة الالتزام بخفض نسبة الرصاص فِيْ الدهانات المصرية بحيث لا تتجاوز 100 جزء فِيْ المليون فِيْ الدهانات غير الملونة.

كَمْا أنه لن يتجاوز 5000 جزء فِيْ المليون للدهانات الملونة تماشياً مع قرار وزير الصناعة رقم 381 لعام 2022.

تتوافق هذه النسب المئوية مع النسب المئوية العالمية للرصاص فِيْ الدهانات.

الحفاظ على البيئة

قال عبدالله حلمي رئيس شعبة الدهانات ووكيل غرفة الصناعات الكيماوية فِيْ اتحاد الصناعات، إن مواصفات الدهانات الجديدة التي سيتم إنتاجها ستكون دهانات صديقة للبيئة.

وأوضح حلمي أن وزارة التجارة والصناعة المصرية أصدرت بطاقة الأداء البيئي للدهانات والتي تساهم بشكل أساسي فِيْ الحفاظ على الصحة العامة للمصريين وعدم المساس بالجودة.

وأضاف حلمي أن الخطوة جاءت تماشيا مع التوجه العالمي لإيجاد حلول لمشكلة تلوث البيئة والتغيرات المناخية وفكرة تصنيف الدول حسب المناخ مما يجذب الاستثمارات لتلك الدول.

تستضيف مصر مؤتمر تغير المناخ COP27 فِيْ شرم الشيخ. قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ فِيْ الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، اليوم الثلاثاء، إن نحو 2500 منظمة غير حكومية فِيْ أكثر من 100 دولة تشارك فِيْ “السباق من أجل الصمود”. التي تهدف إلَّى بناء القدرات لمواجهة تغير المناخ. فِيْ المناطق الأكثر تأثراً بالظاهرة.

وأضاف أن نحو 10 آلاف جهة غير حكومية تشارك فِيْ حملة السباق إلَّى الصفر والتي تهدف إلَّى خفض انبعاثات الكربون إلَّى النصف بحلول 030، موضحا أن المؤشرات من حيث مواجهة تغير المناخ إيجابية، حيث أن حجم الاستثمار فِيْ تكنولوجيا العمل المناخي قد وصل إلَّى حد كبير. زادت بنحو 210٪ خلال 2022-2022.