مصر تنتفض لزيادة موراد العملة الصعبة.. الغاز يدر 10 مليارات دولار

قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن بلاده تستهدف تصدير ما بين 8.5 إلَّى 10 مليارات دولار من الغاز فِيْ العام المالي الحالي 2022-2023.

وبحسب الملا، صدرت مصر ما قيمته 6.5 مليار دولار من الغاز فِيْ العام المالي الماضي.

وقفزت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال 406 بالمئة فِيْ السنة المالية 2022-2022 التي انتهت فِيْ يونيو حزيران الماضي لتصل إلَّى 6.7 مليار دولار.

وقال الملا “نعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء لزيادة كَمْيات الغاز الموجهة للتصدير”، مشيرا إلَّى أن مصر صدرت غازا تجاوزت قيمته 6.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بحسب ما أوردته “العربية”.

وأوضح أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز منذ 2022، وتلك الكَمْيات المستوردة من إسرائيل يتم تصديرها بالكامل.

مركز الطاقة الإقليمي

تسعى مصر جاهدة لزيادة إنتاج النفط والغاز، وزيادة صادراتها من الغاز وتعزيز مواردها من العملة الصعبة، وسط سعيها للتحول إلَّى مركز إقليمي للطاقة فِيْ المنطقة.

وفِيْ هذا السياق، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، فِيْ تصريحات إعلامية، إن حجم الاستثمارات المستهدفة فِيْ قطاع النفط والغاز يتراوح بين 7.7 مليار دولار و 8 مليارات دولار.

تهدف الحكومة المصرية إلَّى زيادة استثمارات شركات النفط الأجنبية العاملة فِيْ البلاد إلَّى نحو 7.750 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2022-2023، فِيْ ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية.

حسب هذه المعطيات ؛ من المتوقع أن ترتفع استثمارات الشركات الأجنبية العاملة فِيْ قطاع النفط المصري إلَّى ما بين 35٪ و 40٪، مقارنة باستثمارات العام المالي الماضي، الذي شهد استثمارات بلغت 5.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.48٪ مقارنة مع العام المالي الماضي. 5.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2022.

وقعت وزارة البترول 108 اتفاقيات بترولية جديدة مع شركات عالمية للبحث عَنّْ النفط والغاز، باستثمارات حدها الأدنى 22 مليار دولار، ومنحة توقيع نحو 1.3 مليار دولار لحفر 409 آبار استكشافِيْة على الأقل، وتم توقيع 112 عقد تطوير. للاكتشافات البترولية الجديدة فِيْ البحر الأبيض المتوسط ​​والصحاري الغربية والشرقية. وبلغ إجمالي المنحة التنموية 53.2 مليون دولار.

700 مليون دولار إضافِيْة

وتتوقع مصر جني 700 مليون دولار إضافِيْة من الإيرادات السنوية لقناة السويس بعد قرار زيادة رسوم عبور أهم ممر مائي فِيْ العالم.

قال رئيس هِيْئة قناة السويس، أسامة ربيع، لشبكة CNBC العربية، إنه يتوقع زيادة إيرادات القناة بمقدار 700 مليون دولار سنويًا بعد زيادة رسوم العبور.

قررت قناة السويس، أمس السبت، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن بنسبة 15٪ خلال عام 2023، ورسوم عبور سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10٪.