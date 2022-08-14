مصر تنفِيْ استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي

نفى البنك المركزي المصري استقالة طارق عامر محافظ البنك، وذلك بالتزامن مع اليوم السبت.

كشف جمال نجم النائب الأول لمحافظ البنك المركزي، أن ما تردد عَنّْ استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر من منصبه غير صحيح، مؤكدا أن ولاية المحافظ تنتهِيْ فِيْ نوفمبر من العام المقبل 2023.

وأوضح نائب المحافظ، بحسب وكالة “أنباء الشرق الأوسط” المصرية الرسمية، أنه وفقا للدستور، يصدر تكليف واستمرار محافظ البنك بقرار من رئيس الجمهُورية فقط، موضحا أن هذه الإشاعات تؤثر سلباً على البنك المركزي والبنوك العاملة خاصة فِيْ ظل دور البنك فِيْ حماية نحو 9 تريليونات جنيه تمثل ودائع المواطنين التي يتم الاحتفاظ بها وفق ضوابط رقابية صارمة وصارمة.

طارق عامر

ترددت شائعات كثيرة عَنّْ استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي واقتراب تعيين الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مكانه.

عين طارق عامر محافظا للبنك المركزي منذ 27 تشرين الثاني 2015، بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز.

عامر هُو ابن شقيق المشير عبد الحكيم عامر وزير الدفاع المصري الأسبق، ونجل المهندس حسن عامر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، وتولى رئاسة مجلس إدارة البنك الأهلي. مصر.