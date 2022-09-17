مصر تواصل الاستعداد لـCop27.. بيوم أوروبي مصري للطاقة

نظمت وزارة التعاون الدولي المصرية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، “يوم الطاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر 2022”.

يأتي هذا اليوم على هامش أسبوع الطاقة، استعدادًا لمؤتمر الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.

رفع الوعي المجتمعي

ويهدف الاحتفال إلَّى استعراض جميع الأنشطة والمشاريع المنفذة فِيْ قطاع الطاقة والتي تساهم فِيْ دعم وتعزيز ورفع الوعي المجتمعي بقضايا المناخ المختلفة، من خلال تسليط الضوء على النتائج التي تحققت فِيْ هذا المجال.

كَمْا تسعى اليوم إلَّى ة جهُود الوزارات المصرية المختلفة فِيْ هذا المجال بما يتماشى مع أولويات بلادها واحتياجاتها الفعلية فِيْ الوقت الحاضر وفِيْ السنوات المقبلة، استعدادًا لاستضافة COP 27 نوفمبر المقبل.

تسعى الدولة المصرية إلَّى التأكيد على تعزيز الجهُود لمواجهة تغير المناخ والتكَيْفَ مع آثاره السلبية والبناء على الزخم الدولي فِيْ إطار رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، من أجل تحقيق نتائج ملموسة تسهم فِيْ إحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع. والتي ستسهم فِيْ الانتقال من مرحلة التفاوض المنصوص عليها فِيْ الالتزامات الدولية. إلَّى مرحلة التنفِيْذ.

برامج التعاون الثنائي

وتجدر الإشارة إلَّى أن هناك العديد من برامج التعاون الثنائي مع الاتحاد الأوروبي فِيْ مجال الطاقة والتي تهدف إلَّى تعزيز وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتدابير توفِيْر الطاقة لإنتاج طاقة نظيفة وآمنة وفعالة، بما فِيْ ذلك برنامج “تعزيز الإصلاحات فِيْ قطاعي الطاقة المتجددة والمياه من خلال تطوير برنامج بناء القدرات بمنحة قدرها 10 ملايين يورو و “البرنامج المصري لنقل الطاقة بمنحة 20 مليون يوليو” وبرنامج “مزرعة الرياح فِيْ الخليج”. السويس 200-250 ميغاواط بمنحة 30 مليون يورو “. كَمْا يمول الاتحاد الأوروبي برنامج “دعم سياسة قطاع الطاقة”.

فِيْ هذا السياق، تعمل مصر والاتحاد الأوروبي حاليًا على تحديث “استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2040″، والتي تهدف إلَّى تحقيق إمداد آمن للطاقة من خلال تبني سيناريوهات الطاقة الخضراء فِيْ آفاق مختلفة، وكذلك تطوير “الهِيْدروجين المتوسطي”. شراكة”. لتعزيز الاستثمارات فِيْ توليد الكهرباء المتجددة، وتعزيز شبكات الكهرباء وتوسيعها، بما فِيْ ذلك التوصيلات عبر البحر الأبيض المتوسط ​​، وإنتاج مصادر الطاقة المتجددة والهِيْدروجين منخفض الكربون، وإنشاء البنية التحتية للتخزين والنقل والتوزيع.

886 مليون يورو

وبلغت محفظة تمويل التنمية الحالية مع الاتحاد الأوروبي حوالي 886 مليون يورو نهاية شهر يونيو الماضي، يجري من خلالها تنفِيْذ العديد من المشاريع ذات الأولوية التنموية للدولة.

الجدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، نظمت منتدى مصر ICF2022 فِيْ نسخته الثانية.

وشهد المنتدى حضورا دوليا وإقليميا رفِيْع المستوى من منظمات الأمم المتحدة ورؤساء المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص. بمشاركة أكثر من 23 حكومة أفريقية، تم عقد حوالي 20 جلسة نقاش وورشة عمل وموائد مستديرة حول توحيد الرسائل والرؤى، وحشد جهُود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ فِيْ قارة أفريقيا، والتحضير لذلك. “يوم المالية”.