مصر توافق على تسلم 63 ألف طن من القمح المستورد على مسؤولية المورد الروسي

وافقت مصر على استلام 63 ألف طن قمح مستورد على مسئولية المورد الروسي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عَنّْ وزير التموين علي مصلحي قوله، اليوم الثلاثاء، إن مصر وافقت على استلام شحنة تبلغ 63 ألف طن من القمح الأوكراني، “شريطة أن يكون المورد الروسي مسؤولاً عَنّْ النقل والوصول الآمن للقمح الأوكراني. الشحنة، بعد أن تعذر وصولها من قبل “.

وأضاف مصلحي أن الشحنة تم التعاقد عليها قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وستكون بنفس الأسعار والكَمْيات والشروط المتفق عليها.

وتعكس هذه الصفقة استمرار توجه وزارة التموين المصرية إلَّى شرائها مؤخرًا دون طرح مناقصات دولية.