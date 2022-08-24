مصر توقع عقدا لتوريد عربات لمترو الأنفاق بـ656 مليون دولار

ووقعت عقدا مع كونسورتيوم من شركتي Hyundai Rotem و Nerke الكوري الجنوبيين لتصنيع وتوريد 320 مركبة للخط الثاني والثالث من المترو، مع 40 قطارًا جديدًا.

وقال مجلس الوزراء المصري فِيْ بيان، اليوم الأربعاء، إن التوقيع يشمل ضمان عامين، بالإضافة إلَّى أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات و (1) إصلاح شامل لكل قطار، بقيمة إجمالية 656 مليون دولار.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن توقيع هذا العقد يعد خطوة مهمة نحو استقرار الصناعات الثقيلة فِيْ مصر، بما فِيْ ذلك تصنيع الوحدات المتنقلة وفق أحدث الأساليب، بما يتماشى مع المعايير الدولية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

من جانبه قال وزير النقل المصري كامل الوزير إن التعاون مع شركة هِيْونداي يشمل تصنيع وتوريد 40 قطار مترو بنسبة توطين لا تقل عَنّْ 30٪.

وأشار الوزير إلَّى أن العقد يأتي فِيْ إطار توسيع أسطول القطارات العاملة على الخطين الثاني والثالث من المترو. ولمواجهة الزيادة فِيْ حجم النقل، من المقرر أن ينقل الخطان الثاني والثالث بعد اكتمالهما حوالي 3 ملايين راكب فِيْ اليوم.