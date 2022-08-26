مصر توقع مع شركة سعودية مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وقعت الحكومة المصرية اليوم في مدينة العلمين الجديدة 7 مذكرات تفاهم جديدة لتنفيذ مشاريع لإنشاء مجمعات صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع شركات وتحالفات عالمية، من بينها شركة الفنار السعودية.

حضر التوقيع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ووكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين المهندس فيصل اليماني ونيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين. عن جمهورية مصر العربية، القنصل العام بالإسكندرية مزيد محمد الهويشان، رئيس مجلس إدارة شركة الفنار السعودية، المهندس صباح المطلك، عدد من الوزراء والممثلين المصريين، ومسؤولي الشركات والتحالفات. التي وقعت مذكرات تفاهم بين بريطانيا والهند والإمارات العربية المتحدة.

إنشاء معمل إنتاج الهيدروجين الأخضر

ومثل توقيع الجانب المصري عدد من الجهات الحكومية، منها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، والصندوق السيادي المصري، و جزء من الشركات، ممثلين عن 7 شركات وتحالفات عالمية رائدة في إنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة.

وفقا لمذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية وشركة الفنار السعودية، ستقوم الشركة بإنشاء مصنع لإنتاج الوقود الأخضر على مساحة 4 ملايين متر مربع، بطاقة إنتاجية إجمالية 500 ألف طن. . سنويا، لذلك ستبدأ المرحلة التجريبية في إنتاج 250 ألف طن من الوقود الأخضر، يليها تنفيذ المرحلة الأولى، بإنتاج 250 ألف طن سنويا.