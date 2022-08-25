مصر توقع 7 اتفاقيات عالمية لتصنيع الهِيْدروجين الأخضر

وقعت مصر مذكرات تفاهم مع 7 شركات وتحالفات عالمية تعمل فِيْ مجال إنتاج الطاقة المتجددة.

جاء ذلك لتنفِيْذ مشاريع إنتاج الهِيْدروجين الأخضر بالمنطقة الصناعية بالعرب اليوم السخنة على ساحل خليج السويس على البحر الأحمر، بحسب بيان تلقت العرب اليوم الإخبارية نسخة منه.

تتبنى الحكومة المصرية خطة طموحة لاستخدام الهِيْدروجين كَمْصدر منخفض للوقود الهِيْدروكربوني، والتي تتضمن التركيز على إنتاج الهِيْدروجين الأزرق على المدى القصير والمتوسط ​​، وبالتالي ؛ أخيرًا إنتاج الهِيْدروجين الأخضر.

من جهته، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، فِيْ تصريحات سابقة، إن برنامج بلاده للطاقة الجديدة والمتجددة يهدف إلَّى توليد 42٪ من الكهرباء بحلول عام 2030 من الطاقة الجديدة والمتجددة.

الموقعون على مذكرات التفاهم هم

هِيْئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية

الهِيْئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء

صندوق مصر السيادي

الشركة البريطانية Global E

شركة الفنار السعودية

شركة الكازار للطاقة، الإمارات العربية المتحدة

شركة “K & K” الإماراتية

شركة الطاقة الأمريكية المصرية

مجموعة ACME الهندية

شركة اكتيس البريطانية

قال وليد جمال الدين رئيس الهِيْئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن توقيع مذكرات تفاهم مع جهات دولية متعددة يهدف إلَّى إنشاء منشآت لإنتاج الوقود الأخضر لأغراض التصدير وخدمات تموين السفن.

وأشار إلَّى أنه سيتم إقامة مشروعات إنتاج الهِيْدروجين الأخضر بالمنطقة الصناعية بالعرب اليوم السخنة، مستغلة قربها من الميناء وأعمال التطوير الجارية فِيْه.

تفاصيل مذكرة التفاهم

المذكرة الأولى وبموجبها ستقوم شركة جلوبال إي البريطانية بإنشاء مصنع لإنتاج الهِيْدروجين الأخضر فِيْ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 10 مليون متر مربع، بحجم إنتاج 2 مليون طن سنويًا، وبذلك يصبح المشروع جاهزًا. وصلت الإنتاجية فِيْ مرحلته التجريبية إلَّى 55 ألف طن من الوقود الأخضر، لتصل إلَّى 1.9 مليون طن فِيْ المرحلة الأولى من المشروع الذي يبدأ الإنتاج الفعلي خلال عام 2026.

الثاني تقوم شركة “الفنار” السعودية بإنشاء مصنع لإنتاج الوقود الأخضر، على مساحة 4 ملايين متر مربع، بطاقة إنتاجية إجمالية 500 ألف طن سنوياً. تبدأ المرحلة التجريبية بإنتاج 250 ألف طن من الوقود الأخضر، يليها تنفِيْذ المرحلة الأولى بإنتاج 250 ألف طن سنويًا.

ثالثاً ستعمل شركة “الكازار” الإماراتية على إنشاء مجمع صناعي لإنتاج الهِيْدروجين الأخضر فِيْ منطقة السخنة، على مساحة 37 ألف متر مربع، بإجمالي حجم إنتاج 230 ألف طن سنوياً، منها سيتم إنتاج 55 ألف طن فِيْ المرحلة التجريبية، للوصول إلَّى الإنتاج السنوي من الهِيْدروجين الأخضر. الى 175 الف طن سنويا ابتداء من المرحلة الاولى فِيْ التشغيل الفعلي.

رابعاً إنشاء مصنع من قبل شركة (K & K) الإماراتية لإنتاج 230 ألف طن سنوياً من الهِيْدروجين الأخضر فِيْ منطقة السخنة.

خامساً تقوم شركة (MEP) بإنشاء مصنع لإنتاج الهِيْدروجين الأخضر بطاقة إنتاجية 120 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء على مساحة 100 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة ضمن المنطقة الاقتصادية. منطقة قناة السويس.

سادساً تقوم مجموعة أكَمْي الهندية ببناء مصنع لإنتاج الوقود الأخضر على مساحة 4.5 مليون متر مربع فِيْ السخنة، بإجمالي حجم إنتاج للمشروع يبلغ 2.2 مليون طن سنوياً من الهِيْدروجين الأخضر، حيث تبلغ الإنتاجية. تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة التجريبية 100 ألف طن سنويًا، لتصل الطاقة الإنتاجية فِيْ المرحلة الأولى الفعلية للمشروع إلَّى 2.1 مليون طن سنويًا.

سابعا تقوم شركة أكتيس البريطانية بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الوقود الأخضر من الهِيْدروجين والأمونيا الخضراء، بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويا، حيث سيتم إنتاج 50 ألف طن من الوقود الأخضر فِيْ المرحلة التجريبية، و 150 ألف طن. طن فِيْ المرحلة الأولى من المشروع. يقع المشروع على مساحة 2 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة.