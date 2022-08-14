مصر تُعين شخصية مصرفِيْة فِيْ منصب وزير السياحة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته الطارئة، التي عقدت اليوم السبت، على تعيين أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفِيْذي لقطاع التجزئة المصرفِيْة بالبنك التجاري الدولي، وزيرا للسياحة والآثار.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي، فإن عيسى لديه خبرة طويلة فِيْ المجال المصرفِيْ. بدأت حياته المهنية عام 1993 فِيْ أحد فروع البنك التجاري الدولي. ثم عمل وترقى فِيْ قطاع الائتمان وتمويل الشركات بعد حصوله على دورة CIB الائتمانية عام 1994.

فِيْ عام 2001 سافر عيسى لدراسة الماجستير فِيْ إدارة الأعمال بجامعة نورث كارولينا فِيْ أمريكا، وحصل على الشهادة عام 2003، وبعد ذلك تم تعيينه كأول رئيس لقسم التخطيط الاستراتيجي فِيْ البنك.

كَمْا اجتاز العديد من دورات الإعداد للقيادة والتخطيط الاستراتيجي والتمويل وغيرها فِيْ مؤسسات تعليمية رائدة مثل London Business School، و Harvard، و INSEAD، وغيرها فِيْ البنوك الدولية الكبرى.

شغل عيسى العديد من المناصب القيادية بالبنك، من أهمها رئيس القطاع المالي، ورئيس الأبحاث فِيْ شركة CIB للسمسرة، والعضو المنتدب لشركة CIB Investment Banking Services – CI Capital، ورئيس مجموعة المؤسسات المالية فِيْ جمهُورية مصر العربية. قطاع التمويل المؤسسي بالبنك.

كَمْا شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة Korbilis Leasing Company، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات Falcon، ورئيس اللجنة المصرفِيْة فِيْ غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وعضو مجلس الإدارة. هِيْئة التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

كَمْا شغل منصب عضو مجلس إدارة غير تنفِيْذي فِيْ غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وعضو مجلس إدارة شركة مصر للطيران القابضة، وعضو مجلس إدارة هِيْئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، وعضو المجلس الإقليمي لشركة مصر للطيران. الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قادة مؤسسة ماستركارد.