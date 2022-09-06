مصر.. حانت مرحلة تنفِيْذ برامج التكَيْفَ المناخي فِيْ العالم

فِيْ إطار تسريع جهُود العمل المناخي، التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الثلاثاء، بالرئيس التنفِيْذي لصناديق الاستثمار فِيْ المناخ.

أعرب رئيس الوزراء المصري عَنّْ تطلع الحكومة لتعزيز التعاون مع صناديق الاستثمار المناخي خلال الفترة المقبلة، لا سيما فِيْ إطار “منصة الاستثمار القومي للمشروعات الخضراء والعمل المناخي”، المعروف باسم “NWFE”، كبرنامج وطني. لربط قضايا المناخ الدولية بقضايا أخرى. التنمية، مع تعبئة التمويل الإنمائي الميسر لمجموعة من مشاريع التنمية الخضراء فِيْ قطاعات الغذاء والمياه والطاقة، فِيْ إطار استراتيجية المناخ الوطنية الشاملة لمصر 2050.

وأضاف مدبولي أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة التعهدات إلَّى مرحلة التنفِيْذ على أرض الواقع لبرامج التكَيْفَ مع المناخ، والاهتمام بتوفِيْر التمويل اللازم لتلك البرامج خاصة فِيْ الدول النامية.

من جانبها، بدأت مافالدا دوارتي، الرئيس التنفِيْذي لصناديق الاستثمار فِيْ المناخ، حديثها ؛ معربة عَنّْ إعجابها بالتطور والنهضة العمرانية الملحوظة التي شهدتها فِيْ مصر فِيْ مختلف الأماكن، بعد زيارتها الأخيرة لمصر قبل 11 عامًا.

واستعرضت مافالدا دوارتي خلال الاجتماع المشروعات التي ساهمت صناديق المناخ فِيْ تمويلها فِيْ مصر، مشيرة إلَّى تطلعها لزيادة حجم التعاون مع مصر فِيْ الفترة المقبلة، ليتناسب مع حجم المشروعات وخطط التحول الطموحة الأخيرة التي اعتمدتها. مصر.

وأضافت أنها أجرت مباحثات مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي حول برنامج “نوفِيْ” وتتطلع إلَّى استكَمْال هذه المناقشات بما يؤدي إلَّى اتفاق على تمويل مشروعات مختلفة لبرامج التكَيْفَ مع المناخ فِيْ مصر.

ومن المتوقع أن تصبح قمة المناخ العالمية “كوب 27” نقطة فاصلة فِيْ تحول مصر إلَّى الاقتصاد الأخضر، وتعزز نهجها فِيْ مختلف القطاعات.

تجري تحضيرات مكثفة لمصر لاستضافة مؤتمر COP27 فِيْ نوفمبر المقبل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، بالتوازي مع إجراءات الدولة المصرية لتنفِيْذ الاقتصاد الأخضر، باعتباره الأكثر استدامة وصديقة للبيئة.

تمتلك مصر تجارب رائدة مع شركاء التنمية فِيْ تنفِيْذ مشاريع التكَيْفَ والتخفِيْف من تداعيات تغير المناخ، حيث تشمل المحفظة الحالية لوزارة التعاون الدولي أكثر من 11 مليار دولار فِيْ التمويل فِيْ هذا الإطار، وفِيْ ضوء مساعي الدولة للتحول إلَّى البيئة الخضراء.، دفع عجلة الانتعاش الشامل والمستدام، وتنفِيْذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ. ستكون هناك فرصة لمزيد من التعاون فِيْ تمويل مشاريع التنمية الخضراء.

فِيْ موازاة ذلك، تقوم مصر بتنفِيْذ خطط طموحة على مستوى قطاع المياه لتعزيز الإدارة المستدامة لموارد المياه، وكذلك الطاقة المتجددة، وتحفِيْز الاستثمارات الخضراء من خلال القطاع الخاص، وتنفِيْذ مشاريع التكَيْفَ والتخفِيْف من تداعيات تغير المناخ، وإنتاج الهِيْدروجين الأخضر. . سيكون مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 فرصة قوية لعرض ما تقوم به مصر وتعزيز الجهُود العالمية الرامية إلَّى تحقيق انبعاثات كربونية صفرية وتحفِيْز خطط تمويل المناخ.

بينما تعمل مصر على تعزيز جهُودها نحو نظام نقل أخضر بدفع 70 أتوبيسًا كهربائيًا بمحافظة القاهرة ؛ ستساهم هذه المركبات محلية الصنع فِيْ الحد من تلوث الهُواء فِيْ البلاد، مما يمهد الطريق لإنشاء نظام نقل أكثر استدامة.

تهدف مصر إلَّى التحول إلَّى اقتصاد أخضر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. يساهم الاقتصاد الأخضر حاليًا بنحو 8 تريليون دولار عالميًا، ومن المتوقع أن يصل إلَّى حوالي 12 تريليون دولار بحلول عام 2030، مع إمكانية توفِيْر العديد من فرص العمل المتعلقة بالاقتصاد الأخضر لأكثر من 380 مليون شخص.

وتحرص الدولة على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فِيْ توليد الكهرباء وتحلية المياه، والاستفادة من الهِيْدروجين الأخضر كَمْصدر للطاقة النظيفة.