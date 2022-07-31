مصر رابع أعلى دول العالم نموا فِيْ 2023.. توقعات صندوق النقد

توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر رابع أعلى معدل نمو فِيْ العالم خلال عام 2023 بفضل تطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة.

استطاعت مصر، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، احتواء تداعيات الأزمات العالمية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد بفضل تنفِيْذ سياسات مالية ونقدية متوازنة وتوسيع مبادرات الحماية الاجتماعية لتصبح إحدى الدول. تمكنت من تحقيق معدل نمو قوي فِيْ وقت يتباطأ فِيْه النمو الاقتصادي العالمي.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن رسومًا بيانية تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بأن مصر ستحقق رابع أعلى معدل نمو بين أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، على الرغم من تراجع توقعات النمو لمعظم الاقتصاديات العالمية.

5.9٪ معدل نمو 2022-2022

وأشار التقرير إلَّى أن صندوق النقد الدولي حافظ على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2022/2222 متجاوزة بذلك متوسطات النمو العالمية، بمعدل نمو 5.9٪ فِيْ توقعات يوليو 2022، وهُو نفس معدل نمو الاقتصاد المصري. توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال شهر أبريل من نفس العام.

وأشار التقرير إلَّى توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو فِيْ يوليو 2022 مقارنة بشهر أبريل 2022، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل النمو العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ليسجل 3.2٪، مقابل 3.6٪، وكذلك خفضه. توقعات بمعدل نمو الاقتصاديات المتقدمة بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليسجل 2.5٪ مقابل 3.3٪.

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للاقتصادات الناشئة

أكَمْل التقرير توقعات الصندوق فِيْ يوليو 2022 مقارنة بشهر أبريل 2022، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات الصاعدة والنامية بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليسجل 3.6٪، مقابل 3.8٪، بينما قلل من توقعاته بشأن النمو الاقتصادي. وبلغ معدل النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 0.1 نقطة مئوية ليسجل 4.9٪ مقابل 5٪.

وأشار التقرير إلَّى توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو فِيْ عام 2023، حيث توقع أن تنمو مصر بمعدل 4.8٪ والهند 6.1٪ وباكستان 3.5٪ وإيران بنسبة 2٪. 2022/2023.

ورصد التقرير توقعات الصندوق لمعدلات نمو أهم الاقتصادات العالمية خلال عام 2023، حيث من المتوقع أن تسجل 5.2٪ فِيْ إندونيسيا، و 5٪ فِيْ الفلبين، و 4.7٪ فِيْ ماليزيا، و 4.6٪ فِيْ الصين، و 4٪ فِيْ تايلاند.، 3.9٪ فِيْ كازاخستان، 3.7٪ فِيْ السعودية، 3.5٪ فِيْ تركيا، 3.2٪ فِيْ نيجيريا، 3٪ فِيْ الأرجنتين، 2.2٪ فِيْ أستراليا، و 2.1٪ فِيْ كوريا الجنوبية.

بالإضافة إلَّى ما سبق، توقع الصندوق أن يسجل معدل النمو فِيْ إسبانيا وبولندا 2٪ خلال عام 2023، وأن يسجل 1.8٪ فِيْ كندا، و 1.7٪ فِيْ اليابان، و 1.4٪ فِيْ جنوب إفريقيا، و 1.2٪ فِيْ المكسيك، و 1.1٪ فِيْ البرازيل، و 1٪ فِيْ فرنسا وهُولندا والولايات المتحدة، و 0.8٪ فِيْ ألمانيا، و 0.7٪ فِيْ إيطاليا، و 0.5٪ فِيْ المملكة المتحدة.

وفِيْ سياق متصل، توقع الصندوق أن تسجل روسيا انكَمْاشًا بنسبة 3.5٪، بالنظر إلَّى أن الاقتصادات المختارة تمثل ما يقرب من 83٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتطرق التقرير إلَّى أبرز تعليقات صندوق النقد الدولي على أداء الاقتصاد المصري منذ بداية الأزمة وكَيْفَِيْة مواجهتها، لافتا إلَّى ما قاله فِيْ مارس 2022 إن الإجراءات التي اتخذتها مصر خطوات مرحب بها. إلَّى توسيع الحماية الاجتماعية الموجهة لمن يستحقها وتطبيق المرونة فِيْ حركة سعر الصرف فِيْ استمرار تأثير الأزمة على الاقتصاد.

كَمْا أشار التقرير إلَّى أن الصندوق توقع فِيْ أبريل 2022 انخفاضًا فِيْ نسبة الديون المرتفعة للاقتصاد المصري على المدى المتوسط ​​، بناءً على النجاح فِيْ تحقيق فائض أولي مرتفع يصل إلَّى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

كَمْا أكد الصندوق فِيْ أبريل 2022 أن لديه تجربة ناجحة للغاية مع مصر، مؤكدًا أن مصر تتخذ الآن خطوات جادة لدعم استقرارها المالي واستمرارها فِيْ تنفِيْذ الإصلاحات. كَمْا توقعت انخفاض معدلات البطالة إلَّى 6.9٪ خلال عامي 2022 و 2023 مقارنة بعام 2022، حيث وصلت معدلات البطالة إلَّى 7.3٪.

فِيْ يوليو 2022، شكر فريق صندوق النقد الدولي، وفقًا للتقرير، الدولة المصرية على مناقشاتهم الصريحة والبناءة، بعد أن أجرى فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها خلال الفترة المقبلة. .

مصر بحاجة إلَّى إحراز تقدم حاسم فِيْ الإصلاحات

بالإضافة إلَّى ما سبق، أكد الصندوق فِيْ يوليو 2022 أن مصر وبرنامج الصندوق قد حققوا الهدف الأساسي المتمثل فِيْ الحفاظ على استقرار الاقتصاد على مدى السنوات الماضية، موضحًا أن المضي قدمًا يتطلب إحراز تقدم حاسم فِيْ إصلاحات أعمق. لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكَمْة.

واستعرض التقرير أبرز التعليقات الواردة فِيْ تقرير الصندوق حول الأزمة الاقتصادية فِيْ العالم، لافتا إلَّى أن مناخا قاتما وأكثر ضبابية على الاقتصاد العالمي سيشهد عام 2022، بعد التعافِيْ الأولي خلال عام 2022، عَنّْدما بدأت المخاطر تتجسد. على الأرض ويرافقه انكَمْاش فِيْ الناتج العالمي.

وأشار التقرير إلَّى ما قاله الصندوق عَنّْ خفض توقعات النمو فِيْ الاقتصادات المتقدمة الرئيسية بشكل عام فِيْ عامي 2022 و 2023، وكذلك رفع توقعات التضخم العالمي عقب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، بالإضافة إلَّى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. لتوضيحه لأسعار الديون المرتفعة، حيث تشير الظروف العالمية إلَّى أن الديون وصلت إلَّى مستويات حرجة فِيْ الاقتصادات الناشئة والنامية.

كَمْا شدد الصندوق على تفاقم أزمة الغذاء العالمية خاصة مع القيود المفروضة على الصادرات فِيْ العديد من الدول وتضخم معظم أسعار الحبوب عالميا، مما يشير إلَّى تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال عامي 2022 و 2023 بمعدل مرتفع، وهُو ما يعكس التراجع. فِيْ مستويات الطلب العالمي والمشاكل التي تواجه سلاسل التوريد العالمية. .