مصر عجز الموازنة يتراجع 5.5% إلَّى 436.6 مليار جنيه فِيْ 11 شهراً

كشفت بيانات رسمية حديثة عَنّْ تراجع خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية مايو الماضي، إلَّى نحو 436.6 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقابل نحو 412.9 مليار جنيه، أي ما يعادل 5.9٪ من إجمالي الناتج المحلي. الناتج المحلي الإجمالي.

أشارت وزارة المالية المصرية إلَّى أن الفائض الأولي بلغ نحو 71.9 مليار جنيه بنسبة 0.91٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال 11 شهرًا.

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 12.3٪ ليسجل 1.03 تريليون جنيه مقابل 917.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، حيث ساهمت الإيرادات الضريبية بنحو 79.2٪ من إجمالي الإيرادات، والإيرادات غير الضريبية بنحو 79.2٪. 20.8٪.

وأضافت الوزارة أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 11.2٪ لتصل إلَّى 1.47 تريليون جنيه فِيْ 11 شهرًا مقابل 1.3 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأشارت إلَّى استمرار تحقيق أهداف الرقابة المالية، واستدامة مؤشرات المالية العامة، وترشيد الاستهلاك، وتوفِيْر مصادر التمويل دون الإخلال بحدود الدين العام الآمنة.

كَمْا أشارت إلَّى دعم شبكة الحماية بتقديم رعاية صحية جيدة للمواطنين وزيادة المخصصات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية وبرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ويساعد على تحسين جودة حياته اليومية. الحياة.

أكدت وزارة المالية المصرية أنه رغم الانعكاسات السلبية لوباء “كورونا” على النشاط الاقتصادي، استطاعت الموازنة العامة للدولة مواجهة الزيادة فِيْ مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزينة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.