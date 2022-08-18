مصر.. كَيْفَ تفاعلت سوق الصرف مع استقالة محافظ البنك المركزي

ورغم إعلان الاستقالة، فإن سوق الصرف تشهد حالة من الهدوء والاستقرار، حيث لم تسجل العملة الأمريكية أي حركات جديدة خلال الساعات الماضية.

وبلغ أعلى سعر صرف للدولار فِيْ 4 بنوك بقيادة أبو ظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي 19.15 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

وفِيْ 5 بنوك بقيادة البنك الأهلي المتحد والبنك التجاري الدولي، سجل سعر صرف الدولار مستوى 19.12 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع. وفِيْ 3 بنوك بقيادة بنك القاهرة وبنك قطر الوطني سجل الدولار مستوى 19.11 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار فِيْ 5 بنوك وعلى رأسها أكبر البنوك الحكومية فِيْ مصر وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر 19.10 جنيهًا للشراء و 19.16 جنيهًا للبيع. فِيْما بلغ سعر صرفه فِيْ البنك المركزي المصري 19.09 جنيه للشراء و 19.20 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر صرف للدولار فِيْ 11 مصرفاً على رأسهم بنك المشرق والبركة – مصر عَنّْد 19.08 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر صرف اليورو، البنك المركزي المصري، إلَّى نحو 19.32 جنيهًا للشراء، و 19.44 جنيهًا للبيع. كَمْا انخفض سعر الجنيه الإسترليني إلَّى نحو 22.94 جنيه للشراء، و 23.08 جنيه للبيع.

فِيْ العالم العربي، استقر سعر صرف الريال السعودي خلال تعاملات البنك المركزي المصري، مسجلاً نحو 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي فِيْ البنك المركزي المصري عَنّْد 5.19 جنيه للشراء و 5.22 جنيه للبيع.

فِيْ غضون ذلك، انخفض سعر صرف الدينار الكويتي فِيْ البنك المركزي المصري إلَّى نحو 62.18 جنيهًا للشراء و 62.54 جنيهًا للبيع.

أشارت وكالة بلومبرج فِيْ تقرير حديث لها إلَّى أن تقديرات احتمال انخفاض قيمة الجنيه تراوحت بين 5٪ و 23٪ مقابل الدولار نتيجة الضغوط الخارجية.

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها غدا الخميس للنظر فِيْ أسعار الفائدة، وسط توقعات بتحركها فِيْ سياق احتواء موجة التضخم التي تشهدها البلاد.