مصر.. 8 معايير جديدة للمشروعات الاستراتيجية والقومية

واعتمد معايير جديدة للمشاريع الاستراتيجية والوطنية، حيث وافق على مشروع قرار بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري مشروعا استراتيجيا أو وطنيا.

ويشترط القرار أن يقام المشروع فِيْ قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والصناعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، والسياحة، والشباب، والرياضة، أو الإنتاج العسكري، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا أو وطنيًا.

حدد المجلس 8 معايير، اثنان منها على الأقل يجب أن تفِيْ بهما المشاريع فِيْ هذه المجالات. أول هذه المعايير أنها تساهم فِيْ زيادة صادرات الدولة من خلال تصدير ما لا يقل عَنّْ 50٪ من إجمالي إنتاجها سنويًا، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء النشاط.

وأن المشروع يهدف إلَّى تقليل الواردات، وتوطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي فِيْ منتجاتها، والمطلوب ألا يقل عَنّْ 50٪. ولتمويله يعتمد على النقد الأجنبي المحول من الخارج عَنّْ طريق أحد البنوك المصرية.

تضمنت المعايير أن يتم إنشاء المشروع فِيْ واحدة من المجالات التي تم تحديدها سابقًا على أنها الأكثر حاجة إلَّى التطوير. والمساهمة فِيْ نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتقدمة للدولة، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي.

كَمْا نصت على أن يهدف المشروع إلَّى تأمين سلع إستراتيجية للدولة والحد من استيرادها. والاعتماد بشكل كبير على العمالة المصرية. أخيرًا، المساهمة فِيْ أهداف المناخ، بما فِيْ ذلك الحد من الانبعاثات.