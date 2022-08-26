مصطفى المصطفى أعاني من فوبيا اجتماعية-مادية.. وأبحث عَنّْ فتاة حنونة

كشف الفنان السوري مصطفى المصطفى، عَنّْ إصابته بالرهاب الاجتماعي المادي، وهُو الخوف والقلق المستمر فِيْ مواجهة مواقف اجتماعية معينة أو خسائر مادية.

وقال المصطفى خلال مقابلة مع موقع “العرب اليوم” إنه يعاني هُو الآخر من توتر ويريد التخلص منه. أما أسوأ ذكرى فِيْ حياته فهِيْ فقدان أحد أفراد أسرته، وأجمل ذكرى قبوله فِيْ المعهد العالي للفنون المسرحية ومجيئه إلَّى دمشق للانضمام إلَّى المعهد.

وأشار مصطفى إلَّى أن مشهد دفن حياة فِيْ مسلسل “مقابلة مع السيد آدم” كان من المشاهد التي حفرت فِيْ ذاكرته لأنها لمست روحه.

وعَنّْ علاقته بالموضة، أوضح مصطفى أنه لا يهتم بالموضة والأزياء، والآن تغيرت قناعاته فِيْ هذا الصدد.

وأوضح أنه يحب الاستقرار، لكنه فِيْ الوقت الحالي حر فِيْ العمل على بناء توازن مهني يقوي نفسه، لأن مهنة التمثيل صعبة وثمن الاستقرار سيدفع بالتأكيد بالعمل.

وعَنّْ صفات شريك حياته، أكد مصطفى أنه يبحث عَنّْ فتاة حنون، لأنها عَنّْدما تكون حنونة، سيكون لها بالتأكيد صفات أخرى مثل الجمال واللطف، وستكون ابنة حلال.

وصف الفنان السوري مصطفى المصطفى منصات “السوشيال ميديا” بـ “الخدعة”. لأنه يظهر أن النجاح الصغير كبير جدًا.

واعتبر أن الوجوه الشابة فِيْ الوسط الفني لا تملك الخبرة الكافِيْة للسيطرة على مشاعرهم، مشيرًا إلَّى أنهم مع مرور الوقت سيدركون أن النجومية هِيْ من خلال تفسير الأدوار الحقيقية التي تجعل الفنان ينمو فِيْ نفس الوقت. عينيه أولا ثم بعد ذلك. فِيْ عيون الجمهُور.