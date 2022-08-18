مصطفى المصطفى لن أكرر مشاهد “شارع شيكاغو”.. وقرار العودة لباب الحارة غير وارد

أكد الممثل السوري مصطفى المصطفى أنه ما زال متمسكًا بقراره الاعتذار عَنّْ جزء جديد من “باب الحارة” ولن يتراجع عَنّْ قراره الذي اتخذه بقناعة كاملة بعد وفاة الفنان زهِيْر. رمضان ؛ لأن شخصيته بحاجة إلَّى شريك لتقديم دراما، وهذا الشريك هُو الفنان الراحل زهِيْر رمضان.

واعتبر المصطفى أنه لا داعي لإنتاج أجزاء جديدة من المسلسل احتراما لرأي شركة الإنتاج وقناعتها بأهمية الاستمرار فِيْ إنتاج أجزاء جديدة.

وأوضح فِيْ مقابلة مع موقع “ العرب اليوم ” أن المشهد الجريء ليس مجرد قبلة، وللأسف تم تأطير الجرأة فِيْ موضوعات مثل هذه، لأنه لا يعارض المشاهد الجريئة، ولكن فِيْ الوقت الحالي يجب أن يكون كذلك. الجرأة فِيْ القضايا التي تهم المواطن ومعالجة همومه وإثارة مشاكله.

وتحدث عَنّْ دوره فِيْ مسلسل “شيكاغو ستريت”، موضحا أنه يكرر الشخصية التي كان يتمتع بها والتي قادته إلَّى عوالم غريبة لا نراها فِيْ الواقع، لكنه لا يكرر المشاهد كَمْا تعلمنا التجربة. ويجعله أكثر حساسية تجاه الممثلين، ويجب أن يكون هناك وعي ومعرفة بأي حد يجب أن يكون الجرأة حتى لا يتحول حب الشخصية إلَّى كراهِيْة ولعَنّْة من جانب المتفرج.

وعَنّْ أعماله المقبلة، كشف عَنّْ مشاركته فِيْ مسلسل “الأبواب السبعة” مع المخرج محمد عبد العزيز، حيث أكد أن الدور كان صعبًا وممتعًا فِيْ نفس الوقت.

وأضاف أن هناك تخوفًا على رد فعل الجمهُور على المسلسل، لأنه يقدم شيئًا جديدًا ومختلفًا.

وأشار إلَّى أنه يتطلع إلَّى عرض الجزء الثاني من مسلسل “مقابلة مع السيد آدم”، ويتطلع لرؤيته أكثر من الجمهُور.