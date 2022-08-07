مصطفى فتحي يتمرد على التعاون السعودي للانتقال للأهلي

مصطفى فتحي نجم الزمالك السابق والتعاون السعودي الحالي، متمسك بالانتقال للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد مفاوضات مع مسؤولي القلعة الحمراء معه.

مصطفى فتحي يعلن التمرد في السعودية

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تمرد مصطفى فتحي ورفضه الانضمام إلى معسكر التعاون استعدادًا للموسم الجديد، بسبب رغبته في الصعود لصفوف النادي الأهلي.

وذكرت صحيفة “المدينة” السعودية في تقرير “أين مصطفى ولماذا لم ينضم لمعسكر الفريق .. هذا السؤال يطرحه جمهور فريق التعاون، فيما الصوت الرسمي داخل فريق البيت التعاوني يظل صامتا “.

جماهير التعاون تتساءل عن سبب تغيب مصطفى فتحي عن معسكر استعداد الفريق للموسم الجديد.

الأهلي سر تمرد مصطفى فتحي …

ولفتت الصحيفة السعودية إلى أن أنباء متداولة عن تمسك اللاعب بعرض فريق الأهلي المصري.

ويهدف الأهلي إلى تقوية صفوفه باتفاقات قوية وعلى رأسها مصطفى فتحي.

ويواجه الأهلي عقبات كبيرة في ضم مصطفى فتحي، وأهمها التزام فريقه بالتعاون معه.

وكان مصطفى فتحي أحد نجوم التعاون الموسم الماضي، رغم أن الفريق لم يضمن البقاء إلا بعد لقائهم الأخير، حيث تعادلوا مع فريق ضمك.

الزمالك يسأل عن قيمة صفقة مصطفى فتحي ..

وكشفت الصحيفة أن نادي الزمالك جدد مطالبته بباقي عقد اللاعب والبالغة 400 ألف دولار.

وكان التعاون قد اشترى الفترة المتبقية من عقد اللاعب مع الزمالك في الشتاء الماضي في ميركاتو.

يستعد التعاون لمواجهة الفتح في بداية مشواره في كأس الأمير محمد بن سليمان للمحترفين.

فيما تقام مباراة التعاون والفتح يوم 27 أغسطس في الأحساء.