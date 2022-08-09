مصطفى قمر يكسب قضيته القانونية ضد منتج برنامج المقالب “5 نجوم”

قضت محكَمْة مصرية بإنصاف الفنان مصطفى قمر فِيْ معركته القضائية ضد منتج العرض الكوميدي “خمس نجوم”، الذي عُرض فِيْ شهر رمضان 2022، بعد خلاف بينهما.

وصل اعتراض قمر إلَّى منتج البرنامج حينها، إذ إن الملصق الدعائي “خمس نجوم” الذي انتشر فِيْ شوارع العاصمة المصرية القاهرة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يكن قمر فِيْ واجهته، بل صورته على الشاشة. الجانب الأيمن، وهُو مخالفة لشروط العقد، كَمْا هُو مذكور.

بعد أكثر من عام على القضية أصدرت محكَمْة الدقي المدنية الجزئية حكَمْا فِيْ القضية رقم 99 لسنة 2022 بجلسة 25/6/2022 لصالح الفنان مصطفى قمر تعويضا ماديا ومعَنّْويا على حسابه. محمد السعيد عبد الوهاب باسمه وبصفته الشريك الإداري فِيْ إحدى شركات الإنتاج والتوزيع.

وقالت الشركة المنتجة لبرنامج “خمس نجوم” إن تصريح الفنان مصطفى قمر علق فِيْه على حكَمْ محكَمْة القاهرة الاقتصادية بجلسة 25 مايو بقبول استئناف الشركة ضده بتهمة التزوير. عقد برنامج الخمس نجوم، وصل “مرتبك وخالي من الحَقيْقَة”، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق البيان.

وأضافت الشركة، فِيْ بيان لها فِيْ مايو الماضي، أن المحكَمْة، فِيْ حكَمْها الصادر فِيْ 25 مايو، انتهى بها الأمر برفض وإبطال العقد، لكن الفنان مصطفى قمر أصدر “بيانًا محيرًا وخاليًا من الحَقيْقَة، معلقًا على أحكام المحاكَمْ واتهام الشركة بالاحتيال الذي يعتبر بريدًا عشوائيًا، ويلاحق القانون التشهِيْر والتشهِيْر.

وبحسب البيان ؛ قدم الفنان مصطفى قمر مرتين تسجيلات “احتيال” ضد الشركة ولكن تم حفظها و “الغرض منها ابتزاز لتشويه سمعة الشركة” بحسب وصف الشركة.

وأكدت الشركة، فِيْ بيان رسمي، تعيين ممثلها القانوني، محامي النقض أشرف عبد العزيز، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد تصريح الفنان مصطفى قمر بـ “إهانة الشركة”، والذي أظهره ممثله القانوني. . .

وأوضحت الشركة أنها قدمت فِيْ وقت سابق وثائق تكشف تصريحات الفنان مصطفى قمر لوسائل الإعلام، بأنه “حصل على تعويض معَنّْوي من الشركة لموقفه الفني غير الواقعي”، وأن الأمر كان نيته صرف الشيكات “. . ليس من حقك “، وفقًا للإقرار الذي وقعته عَنّْد التعاقد مع الشركة، والذي يثبت أنه ليس لديك الحق فِيْ تحصيل هذه الشيكات إذا لم تلتزم بتصوير الحلقات العشر الكاملة من برنامج” Cinco Estrellas ” بينما تم تصوير 9 فصول فقط، بالإضافة إلَّى عدم وجود بنود فِيْ عقود الشركة مع الفنان تنص على ضرورة بث الحملة الإعلانية للبرنامج.

وكان الفنان مصطفى قمر قد تحدث عَنّْ مشاكل فِيْ الدعاية لبرنامج رمضان “5 نجوم”، مشيرا إلَّى عدم رضاه عَنّْ الشكل النهائي لـ “برومو” البرنامج.