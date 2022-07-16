مصطفى كامل أواجه ضغوطا للترشح لرئاسة الموسيقيين.. واسمي يُرعب عصابة

أعرب المطرب المصري مصطفى كامل عَنّْ غضبه مما يحدث فِيْ قاعات نقابة المهن الموسيقية فِيْ هذه الفترة، واصفا ما يحدث بوجود “تشكيل عصابة” فِيْ النقابة ووصلت بعض الجرائم إلَّى نيابة الخزانة. وطالب المكتب الدولة بوضع يدها فِيْ مبنى الاتحاد حتى تنسى إدارته وسط منطقة بورا أمبيانتي.

وقال كامل إنه تلقى مئات المكالمات من موسيقيين يطلبون منه الترشح لكرسي القبطان ليحل محل المطرب المستقيل مؤخرا هاني شاكر، مضيفا أن بعض مختلسسي أموال النقابة يشعرون بالرعب عَنّْدما يسمعون أصواتهم يتردد بين الموسيقيين.

وبعد مصطفى كامل يطالب الدولة بوضع يدهم على النقابة، وستكون هناك رقابة صارمة عليه، وبعد ذلك يتخذ قراره بالترشح لأنه لن يكون قادرًا على التعامل مع الموقف الذي تكون فِيْه عصابة. بهذه الطريقة، مع ملاحظة أن هناك 5 أسماء عائلية تدير النقابة لتحقيق مكاسب شخصية.

وأشار الفنان المصري إلَّى أن هؤلاء الناس ليس لديهم أموال، وقبل أن يراهم يتشاركون “علبة سجائر” وتذكرة النقل، لكنهم الآن لديهم سيارات على أحدث طراز وملايين للسماح لفناني المهرجانات بالغناء فِيْها. النوادي الليلية. والفنادق مقابل “الرشاوى”، وهم شركاء فِيْ 7 كباريه داخل مصر.

وتابع مصطفى كامل حديثه قائلاً “هناك بلاوي داخل النقابة، وفِيْ الوقت الحالي إذا كانت هناك بعض الجرائم فستضع يد الدولة عليها، فستكون هناك 3000 جريمة جديدة”. اسمي

وشدد على أن هناك أعضاء طيبين فِيْ المجلس، ولكن الذي يوجه النقابة هُو “عصابة”، ولن أدخل بينهم، معلقًا “هناك مغنون فِيْ المهرجانات يخافون منهم، لأننا انظر إليهم كسلطة جادة، استنادًا إلَّى مبدأ أنه إذا كنت تؤمن بالعقاب، فسوف تسيء استخدام الأدب “.

الجدير بالذكر أن الفنان هاني شاكر أعلن، مؤخرًا، استقالته من رئاسة اتحاد المهن الموسيقية، بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت خلال المؤتمر الصحفِيْ بين حسن شاكوش وفرقة الإيقاع، خلال مداخلة هاتفِيْة فِيْ أحد البرامج، ثم قدم استقالته على ورق إلَّى مجلس إدارة الاتحاد.