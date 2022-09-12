مصطفى كامل ترشحت لنقابة الموسيقيين بفتوى.. وسأطعم 10 أسر كفارة

كشف الفنان المصري مصطفى كامل، عَنّْ تقدمه لمنصب نقيب موسيقيين، بعد الحصول على فتوى من دار فتوى تسمح له بالركض بشرط أن يطعم 10 عائلات ويعاملهم مثل الأسرة. . لن أعيد التقدم لهذا المنصب.

وأوضح الفنان المصري فِيْ تصريحات متلفزة أن حياته كانت مغلقة أمام فنه وعملته وأبنائه بعد أن أقسم أنه لن يعمل فِيْ الأشغال العامة مرة أخرى، مشيرًا إلَّى أن “الخلافات فِيْ هذا الكيان (اتحاد الموسيقيين) لن تكون كذلك”. تنتهِيْ ما لم تتدخل دولة مصر العظيمة “.

مصطفى كامل كل اشكال الفساد تسيطر على نقابة الموسيقيين

كَمْا أوضح مصطفى كامل “نقابتنا ستكون لها كوارث على الحياة، إذا لم تتدخل دولتي العظيمة التي تسيطر على كل أشكال الفساد، ومشكلتي فِيْ حياتي أنني رجل واضح ولا أعرف التزوير. من الحقائق “.

وأشار إلَّى انتهاء الفترة التي تولى فِيْها الفنان هاني شاكر نقابة المهن الموسيقية، وعلق قائلاً “هاني شاكر صديقي وشقيقي.

وأشار إلَّى أن هاني شاكر وإيمان البحر درويش وأسماء بنيوا على النجاح والنضال والشرف وحب الجمهُور، وتساءل عَنّْ سبب تسويقهم بهذه الطريقة من قبل وسائل الإعلام مع اندلاع الخلافات فِيْ الآونة الأخيرة.

وقال كامل السبب الحقيقي من وجهة نظري هُو مجموعة داخل النقابة مكونة من شخصين وثلاثة أشخاص، دخلت ثورة 2011 واحتكرت الرد على المنتسب وفعلت ما شاءت واحتقرت. لكل من لم يكن يرضيه “.

مصطفى كامل هاني شاكر أكبر من تنظيم مؤتمر لحسن شاكوش

وأوضح أيضا أن هاني شاكر أكبر من عقد مؤتمر لحسن شاكوش، وعلق قائلا “هاني شاكر أكبر من عقد مؤتمر لحسن شاكوش خطوة سيئة للغاية ولن أكون دبلوماسيا فِيْ حياتي كلها. . “

كشف اتحاد المهن الموسيقية مؤخراً عَنّْ التفاصيل الكاملة ومواعيد انتخابات منصب النقيب، والتي تقدم وفق التقويم التالي

* التطبيقات مفتوحة يوم الأحد 11 سبتمبر وستستمر حتى الأربعاء 14 من نفس الشهر.

* باب الإعفاءات مفتوح من الأحد 18 سبتمبر 2022 ويستمر لمدة 3 أيام حتى 20 سبتمبر.

* فتح باب التقديم للموارد من الأحد 25 سبتمبر 2022 وحتى الثلاثاء 27 سبتمبر من نفس الشهر.

* اعلان اللائحة النهائية للمرشحين وقوائم الناخبين يوم الاربعاء 28 سبتمبر.