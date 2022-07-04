مصطفى كامل حذرت هاني شاكر.. ويعلق على ترشيح حلمي بكر له لرئاسة النقابة

علق الفنان المصري مصطفى كامل، على ترشيح الموسيقار حلمي بكر ليكون نقيبًا للموسيقيين خلفًا للفنان هاني شاكر الذي قدم استقالته قبل أيام، بعد أزمة مهرجان مؤتمر الاعتذار حسن. . شاكوش.

Kamel dijo en declaraciones a “Fuchsia”, que “el discurso del profesor Helmy Bakr tiene todo el agradecimiento y respeto, y él es un símbolo de nuestra civilización artística y musical, y su charla sobre mí es un gran honor y una corona en mi رأس”. “

وأضاف «الأمور فِيْ هذا الكيان تجاوزت كل حدود الفساد من قبل فئة معينة معروفة للجميع وللأسف غابت كثيرا مراقبة هذا الفساد وما زالت غائبة حتى تفشى الفساد والفساد».

عَنّْد عودته نقيب الموسيقيين، أوضح مصطفى كامل “من هُو المجنون الذي يغامر بنفسه واسمه وصحته لإعادة هِيْكلة هذا الوضع المؤسف وتفكيك المجموعات التي تشبه تمامًا التشكيلات الإجرامية من بعض.”

ووجه كامل رسالة للجميع يقول فِيْها “لقد همشتم الموضوع كثيرًا وحصرتموه فِيْ أزمة حسن شاكوش”، مستنكرًا الأزمة الأخيرة “من المعقول أن تضيق وسائل الإعلام والصحافة فِيْ بلادنا آفاقهم بهذا الإجراء”. . “

وأكد مصطفى كامل أنه يقدر ويحترم الفنان هاني شاكر، لكنه يرى أن أكثر ما يميز الأخير طوال مسيرته الفنية عَنّْ الأدب والرقي هُو أكثر ما يوبخه بـ “النقيب”.

وشرح مصطفى كامل وجهة نظره، وقال “ترك الفنان هاني شاكر كل شيء فِيْ يد مجموعة مخادعة لحقوق الناس ومخالفة لاسمهم وأحوالهم الشخصية، وهم مصونون لقيمتهم الفنية”. . “

ولفت إلَّى “لقد حذرته شفويا مرات عديدة فِيْ مقابلاتنا، على الواتساب والرسائل، ولدي دليل على ذلك عبر هاتفِيْ، وخير دليل على صدق كلامي ما حدث فِيْ المؤتمر”.

وأوضح كامل “الرجل جالس ويفترض أن يكون أكبر سنًا فِيْ الرتبة والوضع، لكنه بدا وكأنه ضائع، وكان عضو بجانبه يهتف ويلوح بيده يمينًا ويسارًا … لماذا باختصار، لأنه صاحب الصفقة التي يدرسها الراوي والناطق.

واختتم مصطفى كامل حديثه “الاتحاد بحاجة ماسة إلَّى تدخل الدولة بكل أجهزتها الرقابية والإجرامية، لأن المخفِيْ أكبر وأبشع مما يتصوره الناس”.