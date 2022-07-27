مصطفى كامل يترشح لمنصب نقيب الموسيقيين خلفا لهاني شاكر

يبدو أن الضغوط التي تعرض لها الفنان المصري مصطفى كامل فِيْ الفترة الماضية بشأن ترشيحه لمنصب نقيب الموسيقيين خلفًا لهاني شاكر، الذي قدم استقالته رسميًا، قد أثمرت، بحسب كامل. أكد نيته التقدم للوظيفة.

وقال مصطفى كامل، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، إن عددًا كبيرًا من الموسيقيين والعازفِيْن من الأوبرا ومن مختلف المحافظات المصرية، جاءوا إلَّى منزله يوم الاثنين، عقب إعلان اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز. ، فتح باب الترشح لمنصب النقيب، الذي ظل شاغرا منذ نهاية حزيران الماضي، بعد استقالة هاني شاكر، مطالبا إياه بالتقدم للمنصب، كونه الأنسب له فِيْ الوقت الحالي.

وأوضح كامل أنه انسجاما مع رغبة الموسيقيين الذين يثقون به تماما، وأكدوا له رغبتهم فِيْ أن يكون الكابتن القادم، قرر الترشح لمنصب كابتن الموسيقار خلفا لهاني شاكر، ويبقى الأمر بالنسبة له. تمرير صلاة الاستخارة لتأكيد قراره، على حد تعبيره.

وأشار الفنان المصري إلَّى أنه لم يكن ينوي التقدم لشغل منصب نقيب الموسيقيين فِيْ الفترة الماضية بسبب صعوبة عمل النقابة، بالإضافة إلَّى إعطاء النقابة الكثير مما يمكنها تقديمه بشرف ونزاهة، لذلك تشهد سيرته الذاتية الجيدة حاليًا على ذلك، حيث علق قائلاً “أود التركيز على عملي فِيْ الفترة القادمة، فِيْ المنزل ومع أطفالي، لكن تحت ضغط الموسيقيين، يجب أن أحترم الجميع”. رغباتكَمْ ويشرفني أن أكون فِيْ خدمة لكَمْ “.

وتابع مصطفى كامل قائلاً “يشرفني أن ألتقي بكل أبناء محافظات مصر، من كلية التربية النوعية والأوبرا وكل المعلمين، وإنه لشرف كبير لي أن لديك ثقتك بهذه الطريقة. جميلة جدا.

عقد اتحاد النقابات الفنية اجتماعا طويلا اليوم الاثنين لحل قرار قبول استقالة الفنان هاني شاكر من منصب نقيب الموسيقيين الذي قدم قبل أسابيع بعد أزمة مؤتمر مترجم المهرجان. حسن شاكوش. آسف لانقسام عازفِيْ الإيقاع برئاسة سعيد Artist، فجر الأزمة.

وقرر أعضاء مجلس الاتحاد قبول استقالة هاني شاكر، شاكرين له دوام الرئاسة، إضافة إلَّى فتح باب الترشح لمن يرغب فِيْ تولي منصب خلفه.

ضغط عدد من الفنانين على الفنان هاني شاكر، للتراجع عَنّْ قرار الاستقالة، لكنه هذه المرة رفضه تمامًا وأصر على ذلك، مؤكدين أنه بحاجة للعودة إلَّى جمهُوره ونشاطه الفني الذي قطع. توقف خلال الفترة الماضية بسبب قلقه من أزمات اتحاد الموسيقيين. وأوضح له من خلال تصريحات إعلامية أنه لو عاد بالزمن لما تم ترشيحه لهذا المنصب فِيْ المقام الأول.