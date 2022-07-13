مصطفى كامل يحسم جدل مقاضاة حمو بيكا بعد سرقة لحن “أنا مالي”

حسم الفنان المصري مصطفى كامل الجدل الدائر حول ملاحقته لفنان المهرجانات حمو بيكا، ورفع دعوى قضائية ضده، فِيْ إطار سرقة لحن أغنيته “أنا مالي”، التي قدمها كامل عام 2003، وقد استخدمه بيكا فِيْ مهرجان “سأعود إليك يا شوايا جقا”.

وقال كامل فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم” إنه علم بهذه السرقة من أحد الصحفِيْين الذي اتهمه زورا باتخاذ إجراءات قانونية ضد بيكا، لأن كامل أشار إلَّى أن ما قاله الصحفِيْ غير صحيح، لأنه لا يوافق على ذلك. يضر بيكا. لا احد. ، ولا يسلك طريق الخلاف منهجًا له، بل يسعى إلَّى حل ودي دون اللجوء إلَّى القضاء.

وأضاف كامل أنه تحدث مع الشركة التي وزعت الأغنية وتلقى اتصالا من حماة بيكا أكد له استعداده لحذف الأغنية من “يوتيوب”، لكن كامل رفض وطالبه بإعطاء الجميع حقهم. ودية، دون التسبب فِيْ ضرر لأي شخص.

وأشار مصطفى كامل إلَّى أنه ترك الموضوع فِيْ يد شركة متخصصة بالموضوع، وله مطلق الحرية فِيْ حذفه أو منح حقه فِيْ الأغنية، معلقا “عمر دل هِيْرت لم يكن طريقي وتحدثت مع الشركة. . التصرف لأن هذا ليس من أعمالي “.

وعبر كامل عَنّْ استيائه من الجدل فِيْ هذا الصدد، رغم أنه لم يصرح بمقاضاة أحد، مشيرًا إلَّى أنه على الرغم من أنه لم يأخذ المسار القانوني ولم يؤذي أحدًا، إلا أنه فِيْ نفس الوقت لن يترك حقوقه تضيع فِيْ بهذه الطريقة، لأنهم سرقوا 4 أغانٍ أخرى.

وتابع “سرقت أغنية صباح الخير فِيْ الفترة الماضية، وتم حل الأزمة بيني وبين المنتج طارق عبدالله وفناني المهرجان الذين سرقوها. وقليل من الوقت وجدت أغنية أقوى من الأيام المسروقة.” وبقي الكثير من خلال الموقع الرسمي “.

أطلق الفنان مصطفى كامل له عدة أغنيات خلال الفترة المنفردة الماضية منها “عَنّْوان الحياة” و “آية عدرف”. كَمْا أصدر مؤخرًا ألبومًا جديدًا بعَنّْوان “My Heart Pain”، تضمن 8 أغنيات من كلماته باستثناء أغنية واحدة، وكانت بعض الأغاني من بين ألحانه. شاركها حسن سراج وتيتو ووزعها باسم محسن ومحسن السيد وتامر صقر.

يشار إلَّى أن اسم مصطفى كامل مطروح بشدة فِيْ هذه الفترة ليحتل منصب نقيب الموسيقيين خلفا للمطرب هاني شاكر الذي قدم استقالته مؤخرا، وينتظر البعض اتخاذ الخطوات التالية لإعلان الافتتاح. .. من باب الترشح والترشح لانتخابات الرئاسة.