مصطفى كامل يعلق على أزمة عمرو مصطفى والهضبة نكران الجميل وحش

وصف الفنان المصري مصطفى كامل، الذي رشح رسميًا لمنصب نقيب المهن الموسيقية، زميله المطرب وكاتب الأغاني عمرو مصطفى بـ “الجاحد”، فِيْ سياق أزمة الأخير مع النجم عمرو دياب، فِيْ اللحظة التي أعلن فِيْها. رفضه التام لأغاني “بيلوكاس”.

أزمة عمرو مصطفى مع الهضبة

جاء ذلك خلال ظهُوره فِيْ برنامج “سر الحبر” مع الإعلامية أسماء إبراهِيْم، حيث عرضت له الإعلامية مقطع فِيْديو يظهر عمرو مصطفى وهُو يهاجم “الهضبة”، وعلق مصطفى كامل قائلاً “لا أريد أن أقول. كلمة وحش الإنكار وحش. “

وقال مصطفى كامل عمرو مصطفى ينفِيْ الجميل عمرو دياب هل هُو لص وسأل هل استفاد عمرو مصطفى من عمرو دياب فِيْ حياته ما لا يمكنك قوله. وأشار إلَّى أنه وعد بعدم الحديث عَنّْ عمرو مصطفى.

وأضاف كامل مخاطبًا عمرو مصطفى “أنت ملحن جيد، لكن لا أعلم إن كنت أتيت إلَّى الاستوديو لتجلس فِيْ مقعد حيث كان عمرو دياب. رأيتك فِيْ الاستوديو وأصبحت واحدًا فقط”. جالس على مقعد حيث عمرو دياب “.

وتابع “هناك فرق كبير عَنّْدما تتحدث عَنّْ واقع ولكن عمرو دياب فِيْ مكان آخر، جماعة مخلصة، هناك أسماء لي لا تناسب أحد فِيْنا. .

“أزال الله الكسل والكسل والعرج والافتراء”.

وعلق مصطفى كامل خلال اللقاء على صورة مغني الراب وأسعار التذاكر لحفلته الأخيرة فِيْ العلمين قائلا “ربنا يزيل الحمقى والغبهاء والافتراء وربنا يزيدهم. أنا أعلم ولا أفهم ما تقوله “.

وأكد أنه ضد هذه الأنواع من الأغاني رغم أنها تحقق حاليًا نجاحًا كبيرًا، مضيفًا “إذا استمرت هذه الحاجات فاعلموا أن مصر تودعهم”، معربًا عَنّْ استغرابه لمن يغني ويغني، قائلاً “ماذا هل هذا فِيْ إطار الفن ولا أستطيع أن أصدق أن الفن المصري هُو ذهب إلَّى هذه اللحظة، على الرغم من أن لديهم جمهُورًا وأرادوا أن تزيد بلدي هذه الاحتياجات على الإطلاق “.