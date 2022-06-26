مصطفى محمد على أعتاب الدوري الإسباني

كشفت صحيفة تركية، أن مصطفى محمد، مهاجم فريق غلطة سراي التركي والمنتخب المصري، تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري الإسباني، للانضمام إلى صفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

انضم مصطفى محمد إلى غلطة سراي في الميركاتو الشتوي لموسم 2022/2022 من الزمالك على سبيل الإعارة مقابل مليوني دولار، قبل تفعيل شرط الأهلية في ديسمبر 2022 مقابل أربعة ملايين دولار.

وبحسب صحيفة “fotospor” التركية “تلقى نادي غلطة سراي عرضًا من قادس الأسباني لشراء مصطفى محمد”.

وأوضحت الصحيفة أن نادي غلطة سراي حدد سعر بيع مصطفى محمد وهو 8 ملايين يورو للاتفاق على رحيل المهاجم من المنتخب المصري.

وخاض مصطفى محمد خلال هذا الموسم 27 مباراة بالدوري سجل خلالها 7 أهداف وتلقى 3 أهداف، وفي مختلف المسابقات لعب 40 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 5.

يشار إلى أن نادي جلطة سراي لم يدفع حتى الآن للزمالك 4 ملايين دولار للحصول على خدمات اللاعب.