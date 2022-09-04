مصطفِيْ كامل “شلة حرامية” يرفضون وجودي فِيْ نقابة الموسقيين

أكد الفنان المصري مصطفى كامل أنه سيترشح نهائيا لمنصب نقيب المهن الموسيقية، مشيرا إلَّى أنه لن يتخذ قراره مرة أخرى.

وقال كامل لـ “العرب اليوم” إن هناك “مجموعة من اللصوص” داخل نقابة المهن الموسيقية تريد إخراجه من الاتحاد بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلَّى أنه يعرفهم وحسابه سيكون صعبًا. مرة واحدة تولى منصب القبطان.

وأشار إلَّى أن كل ما يحدث داخل النقابة يصل إليه، وهُو يعرف الكثير، وحتى الآن لم يفهم لماذا لا يرغب المسؤولون فِيْ الكشف عَنّْ مَوعِد تقديم طلب المحضر لمنصب النقيب.

تركت وظيفة اتحاد الموسيقيين المصريين شاغرة بعد أن اعتذر الفنان هاني شاكر عَنّْه قبل نحو شهرين وقبل انتهاء الفترة التي حددت له لمدة عام كامل دون الرجوع عَنّْها، بحسب تصريحاته الأخيرة، والتي أهّلوا العديد من الموسيقيين للتقدم لهذا المنصب، ومنهم الفنان المصري مصطفى كامل، الذي كان مترددًا للغاية، إلا أنه اتخذ قراره النهائي بالفعل.

وسبق أن قال مصطفى كامل لـ “العرب اليوم” “جاء عدد كبير من الموسيقيين والعازفِيْن من الأوبرا ومن مختلف محافظات مصر إلَّى منزله بعد إعلان اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، افتتاحه. باب الترشح لمنصب النقيب، الذي ظل شاغرا منذ نهاية حزيران الماضي، بعد استقالة هاني شاكر، مطالبا إياه بالتقدم للمنصب، حيث أصبح الآن الأنسب له.

وأوضح أنه بناءً على رغبة الموسيقيين الذين يثقون به تمامًا ويؤكدون له رغبتهم فِيْ أن يكون الكابتن القادم، قرر الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين خلفًا للفنان هاني شاكر، ويبقى له أن تمرير صلاة الاستخارة لتأكيد قرارك.

وأشار كامل إلَّى أنه خلال الفترة الماضية لم يكن ينوي الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين بسبب صعوبة العمل النقابي، بالإضافة إلَّى أنه قدم للنقابة الكثير مما يمكنه أن يقدمه بشرف ونزاهة. الذي تشهد سيرته الذاتية الجيدة حاليًا، يا أطفالي، ولكن تحت ضغط الموسيقيين، يجب أن أحترم جميع رغباتهم، وإنه لشرف لي أن أكون فِيْ خدمتهم “.

وأضافت الفنانة المصرية “يشرفني أن ألتقي بكل أبناء محافظات مصر من كلية التربية النوعية والأوبرا وكل المعلمين، وإنه لشرف عظيم لي أن أحظى بثقتهم. . الوضع.