مصنع فِيْفو فِيْ مصر.. زيارة رسمية تكشف أرقاما مثيرة

فِيْ أكتوبر من عام 2022، أعلنت شركة VIVO الصينية عَنّْ بدء تشغيل مصنعها فِيْ مصر، وبعد حوالي 3 سنوات، تكشف زيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري إلَّى مقر المصنع نتائج مثيرة.

أجرى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عمرو طلعت، يوم الجمعة، جولة تفقدية داخل المصنع الجديد لشركة فِيْفو لتكنولوجيا الاتصالات المتخصصة فِيْ تصنيع الهُواتف الذكية، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وأشاد الوزير المصري بدور مصنع Vivo الصيني فِيْ توطين تكنولوجيا تصنيع الهُواتف الذكية فِيْ مصر، وإتاحة الفرصة للشباب المصري للتعرف على التكنولوجيا العالمية والمساهمة فِيْ إنتاج الهُواتف الذكية.

واطلع طلعت على الخطة الاستثمارية والتوسعات المستقبلية لـ Vivo فِيْ مصر، وخطط التصدير، وبدء التشغيل التجريبي، والتحقق من جاهزيتها، وبدء الإنتاج بأعلى المواصفات الفنية العالمية. كَمْا أشار مسئولو الشركة إلَّى أن نسبة المكون المحلي فِيْ الإنتاج تصل إلَّى 45٪.

وفقًا لمؤسسة البيانات الدولية (IDC)، احتلت شركة Vivo المرتبة الأولى فِيْ قائمة الشركات الرائدة فِيْ السوق الصيني، وعلى مدار 3 أشهر (الربع الثاني من عام 2022)، حيث بلغ إجمالي مبيعات الشركة 18.6 مليون وحدة، مع بلغت حصة السوق 23.8٪، تليها Oppo بمبيعات بلغت 16.5 مليون وحدة، ثم Xiaomi بإجمالي مبيعات هُواتف ذكية بلغت 13.4 مليون فِيْ الربع الأخير، بينما احتلت Apple المرتبة الرابعة بإجمالي مبيعات iPhone 8.6 مليون فِيْ الصين.

يشار إلَّى أن شركة فِيْفو هِيْ شركة عالمية متخصصة فِيْ صناعة الهُواتف الذكية وملحقاتها، وإنتاج برامجها الخاصة، وتقديم خدمات الإنترنت.

Vivo هِيْ شركة تابعة لمجموعة BBK Electronics Group الصينية، وهِيْ نفس المجموعة التي تمتلك Oppo و Realme و OnePlus.

معلومات عَنّْ مصنع Vivo فِيْ مصر

تم إنشاء مصنع VIVO فِيْ مصر على مساحة 11000 متر مربع، باستثمارات تقدر بـ 20 مليون دولار، تصل إلَّى 30 مليون دولار (أكثر من نصف مليار جنيه) خلال عام.

يساهم المصنع فِيْ خلق 1500 فرصة عمل فِيْ غضون عام، ويستخدم أحدث التقنيات العالمية فِيْ خطوط الإنتاج والأجهزة لتركيب السطح والتجميع والمعايرة والاختبار.

لماذا اخترت Vivo Egypt

قد تتساءل لماذا قامت أكبر شركة فِيْ صناعة الهُواتف الذكية فِيْ الصين بإنشاء مصنع داخل مصر وهُو ما أجاب عليه بالفعل ديفِيْد كي – الرئيس التنفِيْذي لشركة Vivo Egypt، فِيْ بيان نشرته الشركة نهاية العام الماضي 2022، قائلاً “يعتبر السوق المصري من الأسواق الرئيسية والمهمة بالنسبة لنا. فِيْ المنطقة، نظرًا لوجود عدد كبير من سكان مصر، بالإضافة إلَّى الفرص المتميزة المتوفرة دائمًا للعلامات التجارية الجديدة فِيْ السوق المصري، ولهذا السبب تسعى Vivo إلَّى تقديم أحدث منتجاتها وخدماتها وأكثرها تقدمًا وابتكارًا فِيْ السوق المحلي من أجل تلبية احتياجات المستهلك المصري، وخاصة جيل الشباب “.

وتابع “الشباب المصري شغوف دائمًا بالتقنيات التكنولوجية عالية الجودة التي يجب أن تتميز بأسعارها الاقتصادية، ولهذا تلتزم Vivo بتقديم هذا المستوى من المنتجات فِيْ قطاع الهُواتف الذكية. إطلاق هُواتف Y Series هِيْ مجرد بداية رحلتنا فِيْ السوق المصري، حيث نتطلع إلَّى تقديم أحدث منتجاتنا، والمنتجات الأخرى بالإضافة إلَّى سلسلة هُواتف Y Series للمستهلك المصري قريبًا جدًا.

مبادرة “مصر تصنع الكترونيات”

أكد عمرو طلعت اهتمام العديد من الشركات العالمية العاملة فِيْ صناعة الإلكترونيات بتوسيع استثماراتها فِيْ مصر. وأكد حرص مصر على تطوير هذه الصناعة المهمة تنفِيْذاً للمبادرة الرئاسية “مصر تصنع إلكترونيات” والتي تهدف إلَّى توطين صناعة الإلكترونيات وجعلها من أكبر ركائز نمو الاقتصاد المصري.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري إلَّى جهُود مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإقامة شراكات عالمية لتوفِيْر فرص عمل متميزة للشباب وتحقيق رؤية الحكومة فِيْ تعميق التصنيع المحلي وتعزيز مكانة مصر فِيْ مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات. .

ونوه بمساهمة مصنع Vivo الجديد فِيْ نقل التكنولوجيا المتقدمة المتخصصة فِيْ تصنيع الهُواتف الذكية إلَّى السوق المصري، وأن الشباب المصريين المتخصصين فِيْ تصنيع الهُواتف الذكية سيبدأون مراحل تصنيع الهُواتف الذكية باستخدام التكنولوجيا العالمية.