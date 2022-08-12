مصور بريطاني يسلط الضوء على جبال عسير المذهلة

أشار المصور البريطاني ماثيو ستارلينج إلى جبال عسير كوجهة سياحية مذهلة تستحق شهرة أكبر مما هي عليه، مضيفًا أنها توفر تجربة شرب الشاي فوق السحاب.

وتابع منطقة عسير هي منطقة سعودية سميت على اسم قبيلة عسير، والمنظر الجبلي قريب بشكل رئيسي من البحر الأحمر وتتميز بأعلى القمم وأكثرها تساقطًا للأمطار أكثر من أي منطقة أخرى.

وأضاف في مدونته “المناظر لجبال سودا مذهلة والارتفاع الشاهق يعتبر فترة راحة من درجات الحرارة المرتفعة في الصيف حيث تتمتع بمناخ معتدل، حيث ترتفع قمتها على ارتفاع 2270 مترًا فوق سطح البحر”.

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وتابع تضمنت رحلتنا إلى جبال عسير زيارة قرية الحبلة المعلّقة وهي قرية جبلية صغيرة بالقرب من أبها، وكان يسكنها في الأصل مجتمع قبلي يعرف باسم رجال الزهرة. المملكة العربية السعودية، هذه ليست الصورة النمطية للمملكة أو حتى الشرق الأوسط التي اعتاد عليها معظم الناس.

وتابع إنها بالتأكيد وجهة سياحية رائعة، وتعد منطقة جبال عسير من أروع مناطق المملكة، لكنها ربما تكون الأقل استكشافًا بين المناطق الأخرى.

وأضاف على قمم العديد من الجبال الشاهقة في منطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية، تقف القلاع والمباني التي شيدها أهل عسير بشكل فني، لتشكل مناظر طبيعية خلابة لهذه المنطقة الجبلية الساحرة.

تتميز جبال عسير بإطلالتها على وديان تهامة ووجود عدد من الحدائق التي تجذب السياح ومحبي الطبيعة الذين يمكنهم التجول تحت الأشجار والاستمتاع بالطقس الجميل والهواء النقي المليء برائحة الزهور الجبلية. كما تزرع فيها المحاصيل مثل القمح والبن والقطن والزنجبيل والخضروات وأشجار النخيل، والحدائق والمواقع مثل درب الضباب في أبها والسودة.

تتميز منطقة عسير بموقعها الفريد وتنوعها الطبيعي والثقافي، مما يجعلها من أجمل الوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية، ومعالمها التاريخية تجعلها كنزًا دفينًا للتراث البشري القديم.

أبرز معالم منطقة عسير.

مناظر الجبال والسهول والشواطئ في منطقة عسير، وكذلك الوجهات الترفيهية، مثالية للرحلات العائلية، ومن أبرز معالم منطقة عسير، التي تحتضنها جبالها الخضراء، قرية رجال. ألما، التي على الرغم من مرور مئات السنين ما زالت تحتفظ بجمالها الآسر.

تم بناء وتزيين قصورها الحجرية بحجر الكوارتز الأبيض والنقوش الفنية، مما يجعلها من أبرز المواقع الأثرية السعودية المرشحة للتسجيل في قائمة اليونسكو للتراث.

تم تحويل قصر التراث إلى متحف للحفاظ على القطع الأثرية التاريخية في المدينة. تعد قلعة شمسان وقصر أبو فراج من بين العديد من القصور البارزة في المدينة.