كشف المصور كريم مسلم، عَنّْ مشاهد من تصوير أول فِيْديو للفنانة أمل ماهر، بعد أنباء اختفائها وما تلاها من شائعات عَنّْ اختطافها وسجنها.

وقال مسلم لـ “العرب اليوم” إنه على علاقة بالفنانة أمل ماهر التي طلبت منه تصوير هذا الفِيْديو لطمأنة الجمهُور على صحتها بعد كثرة الإشاعات التي انتشرت عَنّْها مؤخرًا.

وأضاف أنه لم يتلق رشوة، إذ اتهمه البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ نشره الفِيْديو، نافِيْا أنه أجرى تعديلات لإخفاء بعض مقاطع الفِيْديو من خلال المونتاج.

وأكدت مصورة الفِيْديو، أمل ماهر، أن الفنانة فِيْ حالة صحية سيئة، وتوقفت عَنّْ التصوير أكثر من مرة بسبب “السعال والعطس”، ولم يتم التلاعب بمظهرها، كَمْا يُشاع.

فِيْ نفس الوقت؛ ونشر كريم مسلم صورة لأمل ماهر أثناء تصوير الفِيْديو على قصته على إنستجرام وعلق عليها قائلا “أريد أن أقول إني من أكبر المعجبين بها .. ويسعدني رؤيتها”. هِيْ اليوم وصورتها “.

وكانت أمل ماهر قد أرسلت رسالة عبر الفِيْديو قائلة “معجبي وعائلتي بخير، الحمد لله. أردت أن أؤكد لكَمْ لي، أنا آسف على الفترة الماضية، لم أستطع أن أكون معك، أنا مصابة بكورونا ولكن الحمد لله تعافِيْت وأحببت أن أطمئنكَمْ.

وجهت الفنانة المصرية كل الشكر والتقدير للجمهُور الذي غمرها بحبهم لها، والخوف الذي شعرت به تجاههم، وعلقت “الحمد لله، وإن دل على شيء يدل على رضى ربنا عَنّْي، ثم لأرى كَمْ هُو كبير وعظيم الحب، أشكركَمْ من كل قلبي جمهُوريتي العربية “.

فِيْ نهاية حديثه ؛ وهنأت أمل الشعب المصري بمناسبة ثورة 30 يونيو قائلة “كل عام وأنتم بخير، أنا بخير والحمد لله، انتظروني قريبًا”.

على جانبك؛ وعلق نقابة المهن الموسيقية على ظهُور الفنانة أمل ماهر، وقال الناطق الإعلامي باسمها طارق مرتضى، فِيْ تصريحات تلفزيونية “وسائل التواصل الاجتماعي تضخم الوضع بلا داع، وأمل ماهر أكدت أنها مريضة بفِيْروس كورونا،” وحالة الانتكاسات التي حدثت لم تكن ضرورية، ودور السنديكاتو ليس غزو حياة الأعضاء، وأكدت أسرة الفنانة أنها بخير.

قبل بضعة أيام كررت الفنانة هاني شاكر، نفِيْها قبل الأخبار المتعلقة بظروف اختفاء الفنانة أمل ماهر، وقالت إنها تواصلت مع أسرتها، بعد فشل محاولات الاتصال بها، وعلقت “أكدوا لنا أنها كانت حسنًا ومثاليًا، والنقابة ليست جزءًا من التحقيق أو البحث، سنفعل ذلك إذا قدم شخص ما شكوى رسمية، وإذا تقدمت عائلتها بشكوى بشأن اختفائها، فإننا بدورنا أبلغنا السلطات الرسمية “.