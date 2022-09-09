مصور لقطة ميرفت أمين فِيْ العزاء يرد على اتهامه بالتلاعب بملامحها لإثارة البلبلة

علق المصور محمد صلاح على الصورة التي التقطها للممثلة المصرية ميرفت أمين أثناء حضورها جنازة المخرج الراحل علي عبد الخالق، مما تسبب فِيْ ارتباك بسبب ملامح وجهها.

وكان صلاح قد اتهم بالتلاعب بصورة ميرفت أمين قبل نشرها لقيادة الاتجاه، بحسب الفنانة عفاف مصطفى، التي نشرت صورة أخرى لميرفت بنفس العزاء، واصفة المصور بـ “الدنيئة”.

وعبر المصور المصري فِيْ تصريحاته لصحيفة النهار اللبنانية عَنّْ استنكاره للاتهامات الموجهة إليه وقال “رددت على عفاف مصطفى فِيْ تعليق على النشر لكنها منعتني وحذفت التعليق”.

وأضاف محمد صلاح أنه قام بعمله كَمْصور صحفِيْ ولم يضيف أي مؤثرات خارجية لتغيير ملامح ميرفت أمين فِيْ الصورة التي التقطها لها، معلقا “هذه لحظة توثق آلام فنانة كبيرة ومحبوبة، شخصية عامة وذات قيمة كبيرة، مثل ميرفت أمين، لمخرج عظيم مثل المتوفى “.

ميرفت أمين تعلق على نشر صورها فِيْ الجنازة.

كانت الفنانة المصرية ميرفت أمين قد علقت على نشر صورها خلال مشاركتها فِيْ أداء واجب العزاء للمخرج الراحل علي عبد الخالق، بعدما انتشرت على نطاق واسع عبر المواقع الإعلامية، وتحدث الجمهُور عَنّْ الفنانة. السينما المصرية “وكَيْفَ أثر عليها الزمن.

وقال “أمين” فِيْ تصريحات تليفزيونية، إن البعض بدأوا أخذه على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، واستذكروا ما حدث قبل أيام عَنّْدما قالوا إنه توفِيْ متأثرًا بمشكلة صحية، ثم ذكروا أنه تزوجها. العمر الحالي، وذكروا عمره بشكل غير صحيح، لأنهم أضافوا إليه سنوات أخرى.

وقالت الفنانة المصرية إن الزواج والسن والوفاة أمور لا يمكن الكذب بشأنها ولا يمكن إخفاؤها، فلماذا التلاعب بها عَنّْد الحديث عَنّْها

وأعربت ميرفت أمين عَنّْ استغرابها من أن الجمهُور يراقبونها طوال الوقت، وعلقت على حضورها التعازي على وجه الخصوص، وما قاله البعض عبر مواقع إعلامية، قائلة “تبدو قلقة … لقد كبر هذا الشكل”. “

للإجابة عليهم بسؤال قائلًا “هل يشترط الذهاب إلَّى حبة المكياج”، خاصة وأن المناسبة حزينة وغير مسموح بها، ثم تحدثت عَنّْ تأثير الشائعات المؤثرة. انها.

وأوضحت أنها معتادة على ذلك، لكن الأزمة تكَمْن فِيْ من حولها وعائلتها، وتحديداً عَنّْدما تثار شائعة عَنّْ وفاتها ويخشى أصدقاؤها وعائلتها عليها.

ولفتت ميرفت أمين إلَّى أن مروجي الشائعات لا يتخيلون قلق من حولها مما جعلها تقول “لماذا تجرح مشاعر الناس”

وفِيْ نهاية حديثه أعلن لجمهُوره بشرى سارة، حيث إنه يقرأ حاليًا دراميتين للتوافق مع إحداهما والعودة إلَّى الدراما مرة أخرى، مشيرًا إلَّى أنه سيتخذ قراره خلال أيام قليلة.