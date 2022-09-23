مصير كارتيرون “معلق” فِيْ الاتفاق

كشفت تقارير صحفِيْة، اليوم الجمعة، عَنّْ آخر المستجدات ضمن فريق كرة القدم الأول لنادي الاتفاق، فِيْ ظل تراجع نتائج الفريق مع انطلاق منافسات دوري روشان السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.

وحقق الاتفاق انتصارا خلال أول أربع مباريات فِيْ دوري روشان السعودي، حيث تعادل فِيْ مباراة واحدة أمام الاتحاد وخسر فِيْ مباراتين أمام “الطائي والرائد”.

يحتل نادي الاتفاق المركز التاسع فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، برصيد 4 نقاط، بعد أن أمضى 4 أيام من المنافسة حتى الآن.

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– مصير كارتيرون “معلق”

أكدت صحيفة الميدان الرياضي، أن إدارة نادي الاتفاق، برئاسة خالد الدبل، ترفض التسرع فِيْ الحكَمْ على تجربة الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الفريق الأول لكرة القدم.

ولفتت الصحيفة إلَّى أن إدارة الاتفاق ترفض الحكَمْ على نتائج الفريق وتحويلها إلَّى المدرب، بالنظر إلَّى الغيابات التي تعرض لها الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

وأوضح أن إدارة النادي تسعى جاهدة للتعاقد مع مهاجم أجنبي قوي لزيادة الفعالية الهجومية للفريق، فِيْ ظل وجود خط وسط على أعلى مستوى.

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