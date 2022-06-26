مصير يانكون وسامي قمصان في جهاز مدرب الأهلي الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبرت، عن موقف الثنائي سامي كوماس، المدير الفني المؤقت للأهلي، والحارس البلجيكي ميشيل يانكون، مدرب حراس الفريق، ليكونا ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق الأحمر في. الفترة القادمة.

كما أكد “شوبر”، توصل النادي الأهلي لاتفاق مع المدرب الجديد، ويفتقد آخر جيلدرز، ليتمكن من الإعلان رسميًا عن الانتقال، بعد استكمال المباريات المهمة التي يتوقعها الفريق في الفترة المقبلة.، مما يبرز من هو المدرب الذي يتمتع بخبرات كرة قدم جيدة. .

وأوضح شوبرت أن المدرب الجديد طلب استمرار سامي كومسان وميشيل يانكون بالجهاز الفني المساعد له مع النادي الأهلي.

من جهته، يستعد الأهلي لمواجهة نظيره من بيراميدز الأحد على استاد القاهرة الدولي في ربع نهائي كأس مصر.