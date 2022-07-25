مضمونة 100%.. كريم لبان الذكر والنشا الأصلي غني بالكولاجين وتخلصي من التجاعيد وفتحي بشرتك 5 درجات

يعاني الكثير من الناس من مشكلة التجاعيد واسمرار البشرة، وهذا ما يدفعهم إلى اللجوء إلى استخدام المنتجات الكيماوية لحَلْ هذه المشاكل المزعجة، لكن هذا يعرض بشرتهم لكثير من الآثار الجانبية، على حد قول الخبراء. أوضح لنا دور المكونات الطبيعية فِيْ حَلْ هذه المشاكل دون تعريض الشعر، وبناءً عليه سوف نقدم طريقة تحضير اللبان وكريم النشا فِيْ هذا المقال.

اللبان المذكر وكريم النشا

للحصول على العديد من الفوائد من استخدام هذا الكريم على بشرتنا، يجب الالتزام بما يلي

كريم البخور الذكوري الأصلي

ملعقة صغيرة علكة ذكورية.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

نصف كوب ماء عادي.

كريم اللثة غني بالكولاجين للرجال

فِيْ البداية، نحضر وعاءًا عميقًا ونضيف الماء والعلكة الذكرية ونخلطها حتى نتأكد من أنها متجانسة تمامًا.

ثم نغطي الوعاء ونترك الوعاء لمدة 3 ساعات تقريبًا. حتى نلاحظ أن الخليط أصبح قليلا مثل الحَلْيب.

ثم نستخدم الفلتر لتصفِيْة المزيج بالكامل. ونزيل الماء ونضيف النشا مباشرة إلى الماء مع التحريك المستمر.

يرفع الوعاء فوق البخار ويقلب النشا جيدًا بالماء المستخرج من العلكة. هذا يضمن حصولنا على قوام كريمي قليلاً.

ثم نرفع القدر عن البخار ونضع ماء الورد وزيت جوز الهند فِيْ الخليط. وذلك دون توقف عن الخلط.

ثم نضع الكريم فِيْ وعاء نظيف وجاف ونتركه فِيْ الثلاجة لبضع دقائق.

من الأفضل وضع الكريم على البشرة يومياً قبل النوم، وسوف نلاحظ بالفعل الفرق الكبير فِيْ مظهر البشرة بعد العناية بهذا الأمر.

فِيْ الختام، أوضحنا لكَمْ كيفِيْة صنع كريم بخور ذكوري وكريم النشا فِيْ المنزل، وبذلك تكون قادراً على توديع مشاكل البشرة المزعجة، بعد استخدام هذا الكريم الطبيعي الذي كشفت أبحاثه عن الفوائد الهائلة التي يوفرها للبشرة، فِيْ على النقيض مما حدث أثناء استخدام المواد الكيميائية على الجلد.