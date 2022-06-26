مطابخ كونتشتال

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تعتبر المطابخ ركنًا أساسيًا وأهم من أركان المنزل، لذا يجب الحرص على تنظيمها وسهولة الوصول إليها والتنقل بها.

Comme la maîtresse de maison passe la plupart de son temps dans la cuisine à préparer la nourriture pour les membres de la famille, elle doit donc être organisée et arrangée avec une grande précision pour lui permettre de se déplacer facilement dans la cuisine et de prendre facilement أدوات.

كونشتال للمطابخ تأسست في عام 1975، وسعت Conchtal إلى استخدام التكنولوجيا والابتكار، واليوم هي الوكيل الوحيد لشركة Siemens Home Appliances في مصر، كونشتال هي الشركة الرائدة في سوق المطابخ وتنفذ العديد من المشاريع على نطاق واسع.

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