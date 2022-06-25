مطابخ مركزية تدخل الخدمة لأول مرة في حج 1444هـ

أكد رئيس المجلس التنسيقي للمؤسسات والشركات في خدمة حجاج الداخل سعد الجهني أن تجهيزات الإعاشة لموسم 1444 هـ لهذا العام تتماشى مع الخطة الموضوعة والمعتمدة منذ وقت مبكر منذ التنسيق. وتم مراعاة التواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة، على غرار أمانة العاصمة المقدسة، التي بدأت في إعادة تأهيل المطابخ بشكل يضمن وصول الطعام للحجاج بجودة عالية، بالإضافة إلى المطابخ التي أنشأتها شركة كيدانا لأول مرة هذا الموسم.

الوجبات والبوفيهات ذهابًا وإيابًا

ولفت الجهني، على هامش الملتقى الوطني لتجهيز أعمال الحجاج، الذي ينظمه المجلس التنسيقي لحجاج الداخل في مشار عرفات، إلى أن التنسيق مع أمانة المدينة المقدسة لتحقيق ذلك يجري خلال لحظة، وذلك لضمان توريد مواد غذائية بكفاءة عالية، مع أهمية توفيرها طازجة، وتحضيرها في مطابخ مكة المكرمة، ثم تجهيزها في المشاعر المقدسة، مع مراعاة الخطوة الجديدة التي نتمنى القيام بها. ضمان خدمة أفضل وأسرع لحجاج بيت الله الحرام هذا العام، وذلك من خلال إنشاء مطابخ مركزية استحوذت عليها شركة “كادانا” وستشهد عودة الوجبات والبوفيهات إلى ما كانت عليه في حج عام 1444 هـ، وذلك بهدف تلبية رغبات الحجاج.

خطوات التطوير

واختتم الجهني حديثه بالتأكيد على أن موسم حج هذا العام سيشهد خطوات عديدة من التطور في هذا الصدد، حيث عمل المجلس التنسيقي للمؤسسات والشركات التي تخدم حجاج الداخل على عقد شراكة مع مكتب استشاري متخصص لمتابعة ذلك. تقدم خدمات الترميم بعد مسح ميداني تم إجراؤه على جميع مقاوليها، بالإضافة إلى عقد اجتماعات إثرائية مع بلدية المدينة المقدسة، عقد المجلس لتعزيز المفاهيم المطلوبة من قبل مقاولي الترميم ومشرفي الشركات، من أجل ضمان تقديم أفضل وأفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.