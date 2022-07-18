مطارات أوروبا الأكثر تأخرًا في الرحلات عالميًّا ومطار دبي عربيًّا

كشف تقرير متخصص عن صناعة السفر والطيران لعام 2022، أن المطارات الأوروبية تواصل تصدر قائمة المطارات الأكثر تضررا في العالم، مع تأخر الرحلات، بعد الزيادة التدريجية في الطلب على السفر الجوي بعد وباء كوفيد -19. .

وكشف التقرير أيضًا أن بعض المطارات الأوروبية الكبرى، مثل مطار هيثرو بلندن ومطار شيفول الدولي بأمستردام، قد حدت من عدد الركاب الذين ستتعامل معهم خلال موسم السفر الصيفي، مما يعني إلغاء العديد من الرحلات في وقت مبكر، مما يتسبب أيضًا في ارتفاع الأسعار. إلى الارتفاع. .

وأشار التقرير إلى أن أكثر المطارات الملغاة في العالم مطار شيفول الدولي بأمستردام، حيث تم إلغاء أكثر من 14 ألف رحلة، يليه مطار فرانكفورت في ألمانيا بإلغاء أكثر من 8600 رحلة، بينما جاء مطار هيثرو بلندن في المركز الثالث بأكثر من 8200. الرحلات الملغاة الرحلة الملغاة.

الخطوط الاسكندنافية

وكشف التقرير أيضًا أن معظم شركات الطيران في أوروبا التي تم إلغاء رحلاتها هي الخطوط الجوية الاسكندنافية، حيث بلغ معدل الإلغاء 11٪ ووصل عدد الرحلات إلى 2000 رحلة، تليها شركة طيران لوفتهانزا بنسبة إلغاء 5٪ وعدد الرحلات 1900 و. وجاءت شركة إيزي جيت في المرتبة الثالثة بنسبة 4٪ وبلغ عدد الرحلات الملغاة 1477 رحلة، فيما احتلت الخطوط الجوية الملكية الهولندية المرتبة الرابعة بنسبة 7.6٪ وتجاوز عدد الرحلات الملغاة 1444 رحلة.

مطار دبي

وفي منطقة الشرق الأوسط، تصدر مطار دبي الدولي مطارات المنطقة في عدد الرحلات المتأخرة من إجمالي عدد الرحلات المجدولة بنسبة 23٪ وتأخر 3333 رحلة، يليه مطار تل أبيب الذي وصل كثاني مطار في المنطقة. الشرق الأوسط، حيث بلغ تأخر الرحلات 38٪ وعدد الرحلات المتأخرة 2726 رحلة، احتل مطار حمد الدولي في قطر المرتبة الثالثة بتأخير 19٪ وبلغ عدد الرحلات المتأخرة 1881، وحل مطار الكويت الدولي في المرتبة الرابعة في عدد الرحلات المتأخرة بنسبة 30٪ وعدد الرحلات 1500 رحلة.

وذكر التقرير أن شركات الطيران الأكثر تأخرا في الشرق الأوسط هي فلاي دبي بنسبة 35٪، والخطوط الجوية القطرية في المرتبة الثانية بتأخير 18٪ من إجمالي الرحلات، ثم طيران الجزيرة في المرتبة الثالثة بتأخير 47٪. احتلت الخطوط الجوية المرتبة الرابعة بمعدل تأخير 11٪ وأخيراً الخطوط الجوية التركية بمعدل تأخير بلغ 31٪ من إجمالي الرحلات المجدولة.

لن تعود الأمور إلى طبيعتها.

حذر الرئيس التنفيذي لشركة Deutsche Lufthansa AG Carsten Spohr من أن الأمور قد لا تعود إلى طبيعتها حتى نهاية العام ؛ في مطارات أمريكا الشمالية، شهد مطار تورونتو بيرسون الدولي معظم تأخيرات الرحلات في أمريكا الشمالية، يليه مطار دالاس فورت وورث وجيه إف كينيدي في نيويورك.

كما تصدّر مطار جوانزو بايون الدولي في الصين قائمة التأخيرات في مطار آسيا والمحيط الهادئ، تلاه مطار مانيلا في الفلبين. وشهدت الخطوط الجوية الصينية الجنوبية، ومقرها في مطار جوانزو بايون، أكثر الرحلات تأخراً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تليها الخطوط الهندية. شركة الطيران منخفضة التكلفة IndiGo و China Eastern Airlines.